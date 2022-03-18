"Дом из осколков" привезли в Салоники

В своей недавней картине "Дом из осколков", впервые показанной на кинофестивале "Сандэнс", датский режиссер Симон Леренг Вильмонт рассказывает об особом детском доме на востоке Украины. Работа над фильмом, снятом усилиями Украины, Дании, Швеции и Финляндии, шла два с половиной года.

Йоргос Митропулос, Euronews: "Симон Леренг Вильмонт в 2018 году уже выиграл в Салониках "Золотого Александра" за документальную картину "Далекий лай собак". Сегодня он возвращается на фестиваль с фильмом о Восточной Украине, она внесена в конкурсную программу".

Режиссер рассказывает о героях своего фильма так: "Этот регион Украины находится так близко к линии фронта. Здешние люди живут под давлением продолжающейся войны почти 7 лет, даже более 7 лет! Здесь, естественно, возникли долгосрочные последствия этих событий. Ресурсы истощаются, люди лишаются работы, денег не хватает, безработица растет, люди теряют надежду. И если вы не можете выбраться из тупика, вы, возможно, начинаете пить, в семью, возможно, приходит насилие.... Дети, о которых этот фильм - как раз из таких семей".

Завершив съемки, режиссер не прервал контактов с детским домом, помог коллективу с психологами. В первый день российского вторжения Симон узнал, что детей эвакуировали, они в безопасности. Как он оценивает случившееся?

"Это ужасно. Это выглядит как вторжение в суверенную страну. Я не вижу причин, по которым Путин все это делает, - говорит Симон Леренг Вильмонт. - Так много трагедий, так много человеческих жертв! Я знаю, что Украина полна прекрасными, удивительными людьми, они очень профессиональны в сложных ситуациях, они привыкли к ним. И я надеюсь, что они скоро вернут себе свою страну".

"Дом из осколков" получил премию за лучшую режиссуру в категории "Мировое документальное кино" на кинофестивале "Сандэнс", впереди у картины - участие в различных кинослетах по всему миру.