Берлинский кинофестиваль: "Золотого медведя" получила картина "Алькаррас"

"Золотого медведя", приз Берлинского кинофестиваля за лучший полнометражный фильм, получила испано-итальянская картина "Алькаррас" режиссера Карлы Симон. Конкурсная программа Берлинале включала 18 фильмов из 15 стран. Российские картины в этом году в нее не попали и были представлены в параллельных секциях.

Сюжет картины-победительницы в чем-то близок "Вишневому саду" Чехова. Драма "Алькаррас" повествует о семье каталонских фермеров, которые узнают, что на их участке готовятся вырубить все персиковые деревья и установить на их месте солнечные батареи.

Открывшийся в минувший четверг 72-й Берлинский кинофестиваль продолжит работу до 20 февраля.С сегодняшнего дня начнутся повторные показы.