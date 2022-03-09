Мэрия Парижа предоставила Киевскому балету сцену Шатле

Физически они на сцене в Париже, но душой - дома, на Украине. 8 марта должно было стать последней датой турне Киевского национального балета во французской столице, но начавшееся вторжение России кардинально всё изменило.

При других обстоятельствах занять сцену театра Шатле, где прошли первые "Русские сезоны" Дягилева и где танцевал Нижинский, было бы воплощением мечты...

"Когда я узнала, что Киевский балет гастролирует в Париже и теперь, естественно, не может вернуться домой, мы мобилизовали все ресурсы, - заявила мэр Парижа Анн Идальго, - и решили, что надо предоставить им сцену Шатле во временное пользование".

Мы переживаем очень трудные времена, у меня нет слов... Мы не могли ожидать такого, но вы показали, что на Земле могут царить любовь и мир Иван Козлов. директор труппы Киевского балета

По Франции гастролировала лишь часть труппы, в основном, молодые танцоры. Звёзды Киевского балета остались на Украине и теперь пытаются добраться до Парижа. Одна из танцовщиц в ближайшие дни отправится на украинскую границу, чтобы забрать маленькую дочь, которую добрые люди вывезли из охваченной войной страны.

Парижские власти предоставили украинским артистам не только сцену Шатле, но и временное жильё.