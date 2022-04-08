"Червона калина" от Pink Floyd: первая за 8 лет совместная работа легендарной группы

Война как муза. Легендарная британская группа Pink Floyd впервые за 8 лет выпускает новую композицию в поддержку Украины.

Песня "Hey Hey, Rise Up!" совместная работа рокеров с вокалистом украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.

Идея пришла одному из лидеров Pink Floyd Дэвиду Гилмору, когда тот услышал традиционную украинскую песню "Червона калина" в исполнении Хлывнюка а капелла и решил положить ее на музыку.

После начала военных действий лидер "Бумбокса" отменил турне по США и вступил в ряды теробороны.

У Гилмора особые связи с Украиной, родом оттуда его невестка, а ее бабушку эвакуировали из Харькова.

11 марта группа объявила, что запрещает доступ с территории России и Беларуси к ее работам, выпущенным после 1987 года, а также к сольным альбомам Дэвида Гилмора.

Согласно заявлению группы, средства от релиза Pink Floyd пойдут на закупку гуманитарной помощи для Украины.

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