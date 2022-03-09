"Это теперь надолго": русофобия во Франции

Россиянам в Париже и во Франции приходится вести себя сдержано. В здание российского культурного центра бросили "коктейль Молотова", на афишах консерватории им. Рахманинова появились граффити, а владельцы "русских" ресторанов получают угрозы — даже если не связаны с Россией.

Члены диаспоры, многие из которых живут во Франции не первое десятилетие, называют происходящее "охотой на ведьм".

Елена Меланже, переводчица:

"Я не могу понять, откуда столько ненависти к русским. Я не понимаю. Русские ничего плохого Западу не сделали, а теперь внезапно говорят "Вы русские, вам здесь не рады".

Российский дом науки и культуры откладывает все мероприятия на неопределённый срок. В парижской полиции сообщают, что им дано указание "усилить бдительность", а в расписание патрулей включены русские и украинские адреса.

Константин Волков, директор Российского центра культуры и науки в Париже:

"Это настоящая антироссийская истерия. Нам приходится объяснять, что среди гражданских нет больших жертв, приходится давать другую точку зрения, которой сейчас нет во французских СМИ".

По данным французского правительства, в республике живут 53 тысячи россиян, из них 12 тысяч в столичном регионе и 3,5 тысячи в самом Париже.

Наталья Тюрина, владелица русского книжного магазина:

"Нам всем неспокойно. Всем, у кого есть сердце, неспокойно. Проблема в том, что тут никак не хуже, чем тем, кто живёт под бомбами, и точно лучше, чем в Москве, где можно получить 15 лет за неосторожно сказанное слово. Так что нам, русским в Париже, не на что особенно жаловаться".

Многие из живущих во Франции говорят, что оказались за границей именно потому, что не могли больше жить в России, и теперь воспринимают обвинения в свой адрес вдвойне болезненно. В любом случае они считают, что такое отношение теперь — надолго.