Берлинале открылся фильмом Озона

72-й Берлинский кинофестиваль открылся в четверг почти такой же, как раньше: в традиционном формате с просмотрами в кинозалах, но с сокращённойпрограммой и соблюдением строгих санитарных мер. Так, все участники должны ежедневно проходить тест на коронавирус, а банкеты отменены. Международное жюри во главе со американским сценаристом, режиссёром и продюсером Найтом Шьямаланом уже приступило к работе.

"Вы знаете, я отношусь к этому очень серьёзно, - сказал Шьямалан. - Мои дети сказали бы вам, что я всегда выступаю в роли председателя жюри дома: когда мы смотрим какой-то фильм - то никаких мобильных телефонов, и потом мы всё обсуждаем, всё очень серьёзно".

Сам Шьямалан приехал в США из Южной Азии и получил известность своими жанровыми фильмами - первый успех ему принёс психологический триллер "Шестое чувство" с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Первая конкурсная картина, представленная на суд жюри - фильм открытия киноформуа "Петер фон Кант" Франсуа Озона, это адаптация ленты Райнера Вернера Фассбиндера "Горькие слезы Петры фон Кант". Озон заменил главную героиню женщину на мужчину, назвав его Петером, и сменил профессию, превратив из модельера в режиссёра.

"Быть здесь, на Берлинале - для меня просто мечта, - сказал Озон. - У меня с ними связаны очень хорошие воспоминания. И ещё потому, что мой фильм - это адаптация Фассбиндера, а я знаю, что 50 лет тому назад Фассбиндер представил здесь "Горькие слезы Петры фон Кант". Так что это настоящее удовольствие".

"Питер фон Кант" - один из 18 фильмов из 15 стран, претендующих на высшую награду "Золотой медведь". К участию в Берлинале допускаются лишь те полнометражные фильмы, которые до этого не были показаны на других кинофорумах и не выходили в прокат. Лауреаты станут известны 16 февраля.