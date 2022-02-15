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Германия

Изабель Юппер не может получить "Почётного медведя"

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 Frédéric Ponsard
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Изабель Юппер удостоена "Почётного Золотого медведя" за вклад в искусство
Изабель Юппер удостоена "Почётного Золотого медведя" за вклад в искусство   -   Авторское право  Vianney Le Caer/2021 Invision

На берлинском кинофестивале во вторник планировали устроить день чествования: французской актрисе Изабель Юппер собирались вручить "Почётного Золотого Медведя" за вклад в мировое искусство. Но она не смогла приехать в Берлин из Парижа.

Фред Понсар, Euronews:

"Отсутствие Изабель Юппер стало большим разочарованием этого Берлинале. У неё оказался положительный результат теста на Covid-19 и она не сможет получить своего "Медведя" в руки.

Тем не менее, по словам организаторов Берлинале, она чувствует себя хорошо, и сегодня вечером уже будет дома в Париже, где получит награду виртуально и поблагодарит дорогой её сердцу фестиваль, в котором она много раз принимала участие.

Её последний фильм À propos de Joan вошёл в официальную программу. Это прекрасный пример европейского сотрудничества — над лентой работали кинематографисты Ирландии, Франции и Германии. Его покажут во Дворце Берлинале, но звезда сможет присутствовать только на экране".