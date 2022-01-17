Обряд очищения огнём в Сан-Бартоломе-де-Пинарес

Дым от ночных костров, цокот лошадиных копыт и музыка: сотни людей собрались на фестивале Luminarias в горной испанской деревне Сан-Бартоломе-де-Пинарес (входит в провинцию Авила).

Накануне праздника святого Антония, считающегося покровителем животных, всадники проводят лошадей через костер.

"У нас есть очень красивые праздники, но этот — один из самых лучших .потому что такого нет нигде", — уверена фармацевт Моника Абад.

В прошлом году праздник отменили из-за коронавирусных ограничений. "В этом году мы приехали сюда с еще большим энтузиазмом", — говорит местный житель Каплос Куенка.

Перед началом обряда лошадей защищают от воздействия огня: заплетают им гривы и хвосты, тщательно обливают водой.

"Это одно из самых лучших чувств, которые довелось испытать в жизни. Забота о лошадях —все это моя жизнь. Быть вместе с людьми, которых люблю, это дым от костров, это музыка, от которой у меня мурашки по коже", — признается участница фестиваля Алисия Мартин.

Традиция появилась около пяти веков назад — в те времена по Европе распространялась чума.

"В самом начале праздник устраивали чтобы благословить животных с помощью огня, мы хотели сохранить эту традицию и нам это удалось", — говорит учительница Кончи Абад.

Множество туристов приезжают сюда, чтобы присоединиться к празднику.

"Эта традиция живет с нами и развивается, все жители деревни обожают этот праздник, заботятся об его организации и потом празднуют от души", — говорит мэр Сан-Бартоломе-де-Пинарес Ана Гомес.