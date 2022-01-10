"Золотой глобус" присуждён

Церемония вручения ежегодной престижной кинонаграды «Золотой глобус», прежде привлекавшая миллионы телезрителей, прошла в этом году без стечения публики, без СМИ и без телетрансляции. Вся информация лишь выкладывалась в интернет-блог.

В категории «Лучший драматический фильм» победил вестерн «Власть пса» новозеландского режиссёра Джейн Кэмпион.

«Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы. В прошлом году выяснилось, что среди 87 членов ассоциации, представляющих 55 стран, нет темнокожих. Организацию обвинили в финансовых махинациях и непрозрачном голосовании и объявили ей бойкот. Поясняет Тим Когшелл, кинокритик:

– Сейчас прошёл уже целый год, там произошли некоторые изменения. Будут ли они достаточными для того, чтобы Ассоциацию вновь приняли в Голливуде, ещё предстоит увидеть. Телекомпания NBC в самом деле планирует вести трансляцию «Золотого глобуса» в следующем году, значит в эфир они точно вернутся. Но вернутся ли к ним голливудские кинозвезды – это другой вопрос.

В число победителей этого года вошла также лента «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, получившая награду в номинации «Лучшая комедия/мюзикл» и две награды за актёрское мастерство.

«Золотой глобус» с давних пор считался второй по престижности американской кинонаградой после «Оскара».