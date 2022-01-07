Ушёл из жизни Сидни Пуатье

Дипломат и актер Сидни Пуатье, первый темнокожий лауреат кинопремии "Оскар", ушел из жизни в возрасте 94 лет.

Пуатье был гражданином США и Багамских Островов. Он родился в Майами, но вырос на Багамах.

"Мы потеряли национальное достояние - героя, наставника, борца ", - сказал заместитель премьер-министра Багамских Островов Честер Купер.

"Умер любимый багамский актер и бывший посол сэр Сидни Пуатье", - написал в твиттере министр иностранных дел страны Фред Митчелл.

Первую значимую роль Пуатье сыграл в картине "Нет выхода". Фильм вышел на экраны в 1950 году.

"Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Полевые лилии" Пуатье получил в 1964 году .

Двадцать три года спустя Пуатье воплотил образ знаменитого борца с апартеидом Нельсона Манделы в картине "Противостояние".

Своей новаторской актерской деятельностью в 1950-х и 60-х годах прошлого века и борьбой с расовыми барьерами, Пуатье проложил путь поколениям черных кинозвезд.

В конце восьмидесятых он практически удалился от киноиндустрии.

В течение десяти лет Сидни Пуатье работал послом Багамских островов в Японии. Он также был постоянным представителем своей страны при ЮНЕСКО.