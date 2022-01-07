Rendez-vous с искусством: от Броссая до Коллекции Морозовых

Выставка "Париж глазами Брассая. Фотографии города, который любил Пикассо" показывает знаменитого венгерского и французского фотографа еще и как талантливого творца, который иллюстрировал книги, рисовал обнаженные тела и создавал скульптуры.
Выставка преподносит Париж как современный и космополитичный европейский город, переживший большие изменения в обществе.
Экспозиция открывает свет на тесные личные и профессиональные отношения Брассая с Пабло Пикассо.
В Париже фонд Louis Vuitton представляет Коллекцию Морозовых, одно из важнейших в мире собраний импрессионизма и современного искусства.
Выставка включает более 200 шедевров современного французского и русского искусства братьев Михаила и Ивана Морозовых.
С момента своего создания в начале ХХ века коллекция знаменитых русских меценатов впервые выехала за пределы России.
Художественный музей Истанбул Модерн представляет программу Artists 'Film International, в которой представлены видеоролики, анимация и короткометражки со всего мира.
После одноименной онлайн-выставки в галерее Уайтчепел в Лондоне, Истанбул Модерн решил расширить ее охват в своих стенах.
Каждый год программа Artists 'Film International соответствует определенной теме; тема этого года - "забота".