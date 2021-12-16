Rendez-vous: от гравюр Дюрера до Тинтина

Брюс Науман: Противоположные исследования

Галерея Пунта-делла-Догана представляет масштабную выставку работ Брюса Наумана.

Это первая крупная экспозиция американского художника в Венеции после завоевания им Золотого льва Биеннале в 2009 году за лучший национальный павильон.

В этот раз выставка сфокусирована на серии видеоинсталляций, созданных американским художником за последние годы, где посетители могут пережить иммерсивный опыт через сенсорное восприятие, тело и разум.

Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения

В Санкт-Петербурге в Эрмитаже открылась юбилейная выставка, посвященная немецкому живописцу Альбрехту Дюреру. На ней представлено более 400 гравюр в честь 550-летия со дня его рождения.

Дюрер был одним из крупнейших художников эпохи Возрождения и первым, кто одновременно занимался ксилографией и гравюрой на меди. Именно он возвел ксилографию в ранг высокого искусства.

Эрже

Жорж Реми, или Эрже, более 90 лет назад создал этого теперь уже известного на весь мир персонажа Тинтина.

Но не все знают что бельгийский художник комиксов черпал свое вдохновение из разных сфер: от иллюстрации до карикатуры, рекламы и печати до дизайна одежды и изобразительного искусства.

Именно этому посвящена открывшаяся в Лиссабоне выставка.