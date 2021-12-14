Лауреаты премий Европейской киноакадемии за 2021 г.

Премия Европейской киноакадемии, присуждаемая каждый год, привлекает внимание к достижениям европейских кинематографистов. Как и в прошлом, в этом году церемония вручения премий прошла в Берлине, в гибридном формате, без зрителей в зале.

Среди номинантов в этом году было много ярких имен, как и признанных мастеров, так и молодых талантов. На премии были номинированы фильмы самых разных жанров, от документальных до комедийных и остросюжетных, созданные в разных странах континента, от Румынии и Финляндии до Франции, Италии, Боснии и Герцеговины.

Европейским фильмом года была признана картина Quo Vadis, Aida? боснийского режиссёра Ясмилы Жбанич, которая также получила премию за лучшую режиссуру:

«Я хотела бы поблагодарить вас, женщины Сребреницы, чьи голоса громче всего звучат в поддержку мира после трагедии, в которой они потеряли своих детей, мужей и других родственников-мужчин. Они по-прежнему защищают жизнь, все вместе».

Фильм посвящен убийству в Сребренице 8 тысяч боснийских мусульман босносербскими военными вов ремя Балканской войны.

Актриса Ясна Джуричшич, на чьей блестящей работе держится весь фильм, была признана комиссией из 4200 европейских кинематографистов, лучшей актрисой года.

Энтони Хопкинс был признан лучшим актером за роль в фильме Флориана Зеллера «Отец», который также удостоился премии за лучший сценарий.

Еще один фильм, оказавшийся в центре внимания жюри, — «Бегство» франко-дасткого режиссера Йонаса Расмуссена. Фильм получил премии в номинациях «лучший документальный» и «лучший анимационный фильм».

В нем рассказывается подлинная история Амина, который бежал ребёнком из своего родного Афганистана после вывода оттуда советских войск. Об обстоятельствах этого бегства Амин, теперь проживающий в Дании, решился рассказать своему другу Йонасу только 30 лет спустя.

Премию за новаторское повествование получил британский режиссер Стив МакКвин за серию из 5 фильмов под названием «Маленький топор», посвященных жизни вест-индской общины Лондона в период между 1969 и 1982 гг. Он посвяти свою премию жертвам пожара в высотке Grenfell Tower в 2017 г.:

«„Маленький топор“ — обо всех о нас, о нашей общине. О том, как мы объединяемся для того, чтобы добиваться изменений. Я хочу посвятить эту премию всем выжившим во время пожара, а также тем, кто там погиб пять лет назад».

Наконец, два признанных мастера получили премию за достижения всей жизни: датский режиссёр Сюзанна Бир, многократный номинант «Оскаров» и Золотых глобусов.

И венгерская кинематографистка Марта Месарош, который уже исполнилось 90 лет, чьи фильмы стали настоящей хроникой жизни в Венгрии в ХХ в.