Боснийская военная драма получила главную награду Европейской киноакадемии

Боснийская военная драма "Куда ты идешь, Аида" режиссёра Ясмилы Жбанич получила главную награду Европейской киноакадемии. Картина посвящена событиям в Сребренице. В создании ленты принимали участие сразу нескольких стран — Босния, Австрия, Нидерланды, Франция, Польша, Норвегия, Германия, Турция.

Сербская актриса Ясна Джуричич за работу в победившем фильме получила приз за лучшую женскую роль.

Лента был номинирован на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке и рассказывает о переводчице ООН, которая пытается спасти мужа и сыновей после захвата Сребреницы во время боснийской войны в 1995 году.

Свыше 8000 мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман погибли в результате нападения сербских подразделений.

Режиссёр Ясмилы Жбанич посвятила эту награду всем женщинам Сребреницы.