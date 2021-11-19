Rendez-vous: яйца Фаберже и Наполеон

В лондонском музее Виктории и Альберта открывается выставка, посвященная фирме Карла Фаберже — российскому ювелирному дому, где в начале XX века появились на свет яйца Фаберже. 54 богато украшенных ювелирных изделия предназначались для представителей императорского дома Романовых. Еще несколько десятков стали собственностью частных заказчиков. На экспозиции представлено по меньшей мере 15 яиц Фаберже. По данным музея, так много не оказывалось одновременно в одном зале уже несколько десятилетий.

А в Санкт-Петербурге — "Покой и радость". Кураторы выставки постарались создать в залах Манежа атмосферу гармонии и безмятежности, представив посетителям работы более ста российских художников XIX века, вдохновленные итальянскими пейзажами. Среди мастеров — Владимир Боровиковский, Карл Брюллов и Архип Куинджи. Визуальный ряд сопровождается новой классической музыкой. Автором саундтрека, играющего на выставке, стал пианист Антон Батагов.

А выставка об эпохе Наполеона в Париже оказалась настолько популярной, что период ее работы продлили до 24 декабря. Экспозиция разделена на девять частей, где рассказывается как о ключевых моментах в истории Франции и строительстве колониальной империи, так и о личной жизни Наполеона. К двухсотлетию со дня смерти императора кураторы выставки собрали вместе более 150 экспонатов.