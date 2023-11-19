Шляпа Наполеона ушла с молотка за без малого 2 млн. евро

Шляпа французского императора Наполеона I Бонапарта продана на аукционе в коммуне Фонтенбло в столичном регионе Франции за более чем 1,9 млн евро. Об этом сообщил аукционный дом Osenat.

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Одна из знаменитых черных шляп, которые носил французский император Наполеон Бонапарт, была продана на воскресном аукционе в коммуне Фонтенбло в столичном регионе Франции за рекордные 1 932 000 евро. Она датируется примерно 1810 годом.

Согласно информации на сайте аукционного дома, лот первоначально оценивался в 600-800 тыс евро.

Фетровая треуголка, украшенная бело-сине-красной кокардой, стала звездой продаж наполеоновских памятных вещей из коллекции Жана Луи Нуазье. Французский промышленник, скончавшийся в прошлом году, собирал эту коллекцию более полувека.

Среди других исключительных предметов, выставленных на аукцион, были серебряная тарелка, украденная из кареты Наполеона после его поражения в битве при Ватерлоо в 1815 году и туалетный столик императора с бритвами, серебряной зубной щеткой, ножницами и другими личными вещами.