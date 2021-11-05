Вернуть детские воспоминания: в Неаполе работает больница для кукол

В центре Неаполя есть особенное место, где восстанавливают эмоциональное здоровье и спасают от забвения дорогие сердцу воспоминания. В местной больнице для кукол игрушкам дарят новую жизнь, а их владельцам — шанс вернуть утраченное детство.

"Когда люди приходят к нам, они хотят рассказать свою историю и то, почему кукла осталась в их жизни. У каждой игрушки — уникальная судьба", — говорит глава больницы для кукол Тициана Грасси.

Клиенты из Италии, да и всей Европы, пишут письма и имейлы, чтобы отправить любимых кукол в больницу, где им поставят диагноз и назначат лечение.

"Ремонтируя кукол, мы помогаем людям почувствовать те же самые эмоции, что и в детстве, когда они обнимали свою любимую игрушку", — продолжает Тициана Грасси.

"Это кукла моей бабушки. Её больше нет с нами. Она всегда хотела отвезти куклу в больницу, и мне кажется, я должна уважать её желание. Теперь о ней хорошо позаботятся", — рассказывает одна из клиенток больницы.

"Эта больница особенная. Здесь не умирает ни один пациент, всех выписывают здоровыми. Останутся ли они такими — зависит от их близких. Как и то, будут ли они их лучшими друзьями и нежно оберегаемыми воспоминаниями", — передает корреспондент Euronews Лука Паламара.

Тициана унаследовала свою страсть от отца и прадедов. Первая мастерская по ремонту кукол открылась здесь в конце XIX века, и теперь она превратила её в место волшебства для детей и взрослых, которых накрыла ностальгия.

"Я прошу детей положить руку кукле на живот, который показан на экране. Потом — приложить к нему стетоскоп, потому что — и это очень странно — сердце бьется", — говорит Тициана Грасси.

В этой больнице куклы лечатся, а их владельцы могут вновь почувствовать магию детства.