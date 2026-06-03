Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала долгосрочное соглашение о поставках газа с TotalEnergies, XRG, инвестиционным подразделением ADNOC, и турецкой государственной компанией по эксплуатации магистральных газопроводов BOTAŞ, закрепив будущие экспортные поставки с морского месторождения Абшерон в Каспийском море, которые должны начаться в 2029 году.

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Сделка, о которой объявили в ходе Бакинской энергетической недели, предусматривает поставки газа с следующего этапа разработки месторождения Абшерон. Окончательное инвестиционное решение по этому этапу ожидается позднее в этом году.

«SOCAR подписала соглашение с XRG, TotalEnergies и BOTAŞ о поставках азербайджанского газа в Турцию, и это важное событие», — заявил пресс-секретарь SOCAR Эмин Севдималиев.

«Это усилит сотрудничество между различными компаниями, Азербайджаном, Турцией и нашими зарубежными партнерами. Это также повышает значение Южного газового коридора».

Южный газовый коридор, по которому каспийский газ поступает в Турцию, а затем в Европу, приобрел особое значение после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда европейские правительства ускорили усилия по снижению зависимости от российского трубопроводного газа.

С тех пор Азербайджан последовательно наращивает экспорт газа в Европу, а Брюссель рассматривает поставки из Каспийского региона как часть более широкой стратегии диверсификации.

Азербайджан уже входит в число основных поставщиков газа для Турции. Ожидается, что эта сделка еще больше укрепит эти связи, поскольку Анкара стремится диверсифицировать источники импорта.

Для ADNOC это соглашение означает очередное расширение международного присутствия через XRG, ее инвестиционную платформу, и демонстрирует растущий интерес Абу-Даби к укреплению позиций в глобальной газовой инфраструктуре.

Месторождение Абшерон расположено примерно в 100 километрах к юго-востоку от Баку. Его запасы оцениваются примерно в 350 миллиардов кубометров природного газа и 100 миллионов тонн конденсата при глубине залегания около 500 метров.