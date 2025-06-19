Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку, несмотря на давление Трампа

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции в Федеральной резервной системе в Вашингтоне, среда, 18 июня 2025 г.
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции в Федеральной резервной системе в Вашингтоне, среда, 18 июня 2025 г. Авторское право  Mark Schiefelbein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Mark Schiefelbein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda
Опубликовано
Ожидая экономического спада в связи с введёнными администрацией президента США торговыми пошлинами, регулятор не стал менять ставку. Трамп требовал снизить её, чтобы стимулировать экономику.

В среду Федеральная резервная система США решила оставить ключевую процентную ставку без изменений в ожидании дополнительной информации о влиянии торговой политики Трампа и других возможных событий на экономику страны.

В ФРС заявили, что по-прежнему ожидают двух снижений ставки в текущем году, несмотря на прогнозируемый скачок инфляции.

Кроме того, регулятор прочит замедление роста ВВП и небольшое повышение уровня безработицы, как указано в их последних квартальных прогнозах, опубликованных в среду.

Инфляция постепенно снижается с января, однако председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на пресс-конференции отметил, что введённые торговые пошлины скорее всего сведут на нет этот прогресс, и в ближайшие месяцы начнётся рост цен.

Как предполагается, он будет кратковременным, но в ФРС подчёркивают: необходимы дополнительные данные, прежде чем адаптировать или определить среднесрочную и долгосрочную политику.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил о неминуемом росте инфляции.
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил о неминуемом росте инфляции. Mark Schiefelbein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Повышение пошлин в этом году, вероятно, приведёт к росту цен и негативно скажется на экономической активности, - сказал Пауэлл, продолжив: Мы уверены, что это произойдёт, но мы просто не знаем, в каком масштабе".

Корректировка процентной ставки ФРС обычно - хотя и не всегда - влияет на стоимость заимствований по ипотеке, автокредитам, кредитным картам и финансированию бизнеса.

В американской экономике проявились бреши, особенно в жилищном секторе, где высокая ставка по займам сдерживает продажи недвижимости и строительство.

Кроме того, замедлился рост занятости. Обычно такие тенденции побуждают Федеральную резервную систему США снижать ключевую процентную ставку, которая в настоящее время держится в диапазоне 4,25-4,5%.

Однако Пауэлл подожение экономики страны как "хорошее". "Будет наблюдаться, возможно, очень, очень медленное продолжающееся охлаждение на рынке труда, но ничего тревожного на данный момент, - пояснил, уточнив: Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы инфляция достигнет значительного уровня, и мы должны это учитывать".

Президент США Дональд Трамп требовал от ФРС повысить ставку на один п. п.
Президент США Дональд Трамп требовал от ФРС повысить ставку на один п. п. Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Согласно последним прогнозам ФРС, опубликованным в среду, к концу этого года инфляция вырастет с 2,1% в апреле до 3%, а уровень безработицы, которая держится на отметке 4,2%, - до 4,5%.

Ожидается, что темпы роста экономики замедлятся до 1,4% в этом году по сравнению с 2,5% в 2024-м.

Трамп считает, что проблемы с инфляцией нет, и регулятор вполне может снизить стоимость заимствований. Он постоянно критикует Пауэлла за то, что тот не предпринимает таких действий.

В среду президент США назвал Пауэлла "глупым" и обвинил его в преследовании личных политических целей.

"В ФРС есть совершенно глупый человек. Он, вероятно, не будет снижать ставки. В Европе было десять снижений, а у нас - ни одного. И я полагаю, что он политик. Я не знаю. Он политик, но не умный человек. Но он обходится стране в целое состояние. Думаю, он меня ненавидит. Но это нормально. Знаете, он должен. Я называю его всеми возможными именами, пытаясь заставить что-то сделать", - сказал накануне Дональд Трамп, предвидя исход заседания ФРС.

Ранее он утверждал, что снижение ставок будет способствовать росту экономики. В настоящее время его внимание приковано к расходам федерального правительства на заимствования, которые резко возросли после пандемии коронавируса, а процентные выплаты превышают 1 трлн долларов (871 млрд евро) в год.

Хозин Белого дома настаивает: если процентные ставки будут снижены на два с половиной процентных пункта, это приведет к сокращению расходов федерального правительства на 800 миллиардов долларов (697 миллиардов евро).

Дополнительные источники • AP

