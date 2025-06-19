В среду Федеральная резервная система США решила оставить ключевую процентную ставку без изменений в ожидании дополнительной информации о влиянии торговой политики Трампа и других возможных событий на экономику страны.

В ФРС заявили, что по-прежнему ожидают двух снижений ставки в текущем году, несмотря на прогнозируемый скачок инфляции.

Кроме того, регулятор прочит замедление роста ВВП и небольшое повышение уровня безработицы, как указано в их последних квартальных прогнозах, опубликованных в среду.

Инфляция постепенно снижается с января, однако председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на пресс-конференции отметил, что введённые торговые пошлины скорее всего сведут на нет этот прогресс, и в ближайшие месяцы начнётся рост цен.

Как предполагается, он будет кратковременным, но в ФРС подчёркивают: необходимы дополнительные данные, прежде чем адаптировать или определить среднесрочную и долгосрочную политику.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объявил о неминуемом росте инфляции. Mark Schiefelbein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Повышение пошлин в этом году, вероятно, приведёт к росту цен и негативно скажется на экономической активности, - сказал Пауэлл, продолжив: Мы уверены, что это произойдёт, но мы просто не знаем, в каком масштабе".

Корректировка процентной ставки ФРС обычно - хотя и не всегда - влияет на стоимость заимствований по ипотеке, автокредитам, кредитным картам и финансированию бизнеса.

В американской экономике проявились бреши, особенно в жилищном секторе, где высокая ставка по займам сдерживает продажи недвижимости и строительство.

Кроме того, замедлился рост занятости. Обычно такие тенденции побуждают Федеральную резервную систему США снижать ключевую процентную ставку, которая в настоящее время держится в диапазоне 4,25-4,5%.

Однако Пауэлл подожение экономики страны как "хорошее". "Будет наблюдаться, возможно, очень, очень медленное продолжающееся охлаждение на рынке труда, но ничего тревожного на данный момент, - пояснил, уточнив: Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы инфляция достигнет значительного уровня, и мы должны это учитывать".

Президент США Дональд Трамп требовал от ФРС повысить ставку на один п. п. Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Согласно последним прогнозам ФРС, опубликованным в среду, к концу этого года инфляция вырастет с 2,1% в апреле до 3%, а уровень безработицы, которая держится на отметке 4,2%, - до 4,5%.

Ожидается, что темпы роста экономики замедлятся до 1,4% в этом году по сравнению с 2,5% в 2024-м.

Трамп считает, что проблемы с инфляцией нет, и регулятор вполне может снизить стоимость заимствований. Он постоянно критикует Пауэлла за то, что тот не предпринимает таких действий.

В среду президент США назвал Пауэлла "глупым" и обвинил его в преследовании личных политических целей.

"В ФРС есть совершенно глупый человек. Он, вероятно, не будет снижать ставки. В Европе было десять снижений, а у нас - ни одного. И я полагаю, что он политик. Я не знаю. Он политик, но не умный человек. Но он обходится стране в целое состояние. Думаю, он меня ненавидит. Но это нормально. Знаете, он должен. Я называю его всеми возможными именами, пытаясь заставить что-то сделать", - сказал накануне Дональд Трамп, предвидя исход заседания ФРС.

Ранее он утверждал, что снижение ставок будет способствовать росту экономики. В настоящее время его внимание приковано к расходам федерального правительства на заимствования, которые резко возросли после пандемии коронавируса, а процентные выплаты превышают 1 трлн долларов (871 млрд евро) в год.

Хозин Белого дома настаивает: если процентные ставки будут снижены на два с половиной процентных пункта, это приведет к сокращению расходов федерального правительства на 800 миллиардов долларов (697 миллиардов евро).