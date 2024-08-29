Литиевая гонка: как Сербия балансирует между требованиями ЕС и влиянием Китая

By Aleksandar Djokic

ЕС и Китай продолжают укреплять экономические связи с Белградом, но сможет ли Сербия сохранить дипломатический баланс?

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На повестке дня переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и его сербского коллеги Александра Вучича будет стоять вопрос о доступе к важнейшим полезным ископаемым, таким как литий.

Это соответствует директивам Европейской комиссии и долгосрочной стратегии ЕС по снижению зависимости от Китая, заявил Euronews Милан Антониевич, старший научный сотрудник Центра внешней политики.

Проект по добыче лития "Эмили" во Франции, разрабатываемый компанией Imerys, может послужить базой для разговора о литии между двумя президентами", - добавил Антониевич.

Баланс интересов ЕС и Китая

Однако найти правильный баланс для Сербии может оказаться непростой задачей, поскольку политики стремятся одновременно принять Макрона и углубить экономические и политические отношения с ЕС, а также обеспечить удовлетворение интересов одного из главных инвесторов - Китая.

Ключевой вопрос торговли на повестке дня как для ЕС, так и для Китая - доступ к сербскому литию - важнейшему сырью и ключевому компоненту батарей, используемых в электромобилях.

Стратегическая цель для Сербии? Работать в гармонии с Китаем и ЕС без риска для прогресса и инвестиций.

Вук Вуксанович, старший научный сотрудник Белградского центра политики безопасности, сказал Euronews: "Белград считает, что может поддерживать этот шаткий баланс, и логика сводится к тому, что Пекин полезен для потока легкодоступных кредитов и инвестиционного капитала. Но до тех пор, пока Китай не поставит своей целью закрепиться в стратегических областях экономики Сербии, таких как инфраструктура 5G, оборона и критически важные минералы, например, литий, сербские власти считают, что могут поддерживать отношения с Пекином, не делая из ЕС или США врага".

Литиевая сделка ЕС с Сербией

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и канцлер Германии Олаф Шульц подписали меморандум о взаимопонимании в Белграде в прошлом месяце, всего через несколько дней после того, как Белград дал зеленый свет англо-австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto на возобновление добычи лития на западе страны.

Исполнительная власть ЕС заявила, что она остается "полностью приверженной" партнерству - последнему из более чем десятка соглашений, которые Брюссель подписал, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая.

Димитрий Милич, программный директор белградского аналитического центра "Новый третий путь", заявил Euronews: "Нынешний проект по добыче лития в Сербии соответствует интересам ЕС, проект тесно связан с европейским законом о критическом сырье, введенным в марте 2023 года. Такое согласование было предсказуемо, учитывая, что значительная часть сербского экспорта и прямых иностранных инвестиций зависит от европейских цепочек поставок автомобильной промышленности".

ЕС ограничивает зависимость от Китая

В настоящее время 97% лития, используемого Европейским союзом, поставляется из Китая, как подчеркнула Урсула фон дер Ляйен во время своей вступительной речи на Диалоге индустрии чистых технологий в Брюсселе 22 февраля 2024 года.

"Мы наблюдаем, что за последние 20-30 лет Китай стратегически скупает шахту за шахтой по всему миру. Они берут сырье, обрабатывают его в Китае, а затем получают монополию на это сырье, так что мы полностью зависим от Китая", - сказала она.

Джордже Трикош, консультант по стратегическим коммуникациям, также рассказал Euronews о том, что автомобильная промышленность имеет стратегическое значение для Германии, крупнейшей экономики Европы.

Источник лития в Европе сам по себе снижает транзакционные издержки для немецких автомобильных компаний, делая немецкие электромобили более дешевыми и, следовательно, более доступными для европейских потребителей.

"Тем более что производство в Сербии будет включать в себя как добычу, так и переработку лития", - добавил Трикош.

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Николас Фредерик Пуатье, научный сотрудник Bruegel, также заявил Euronews о поиске баланса для Сербии и отметил, как Китай в прошлом использовал свое доминирование в поставках критически важного сырья, такого как редкие земли, против Японии.

"Европе необходимо диверсифицировать поставки лития, чтобы не допустить того же самого в своей аккумуляторной промышленности. Особенно важна переработка. В идеале Европа должна иметь широкий спектр стран-источников поставок. Проекты в Сербии способствуют достижению этой цели".

Доступ Китая к сербскому литию

Китай, тем временем, обладает значительными собственными ресурсами лития, поэтому не так сильно зависит от лития из Сербии. Однако во время последнего визита китайского лидера Си Цзиньпина в Сербию широко сообщалось, что доступ к сербским поставкам лития был одной из тем на повестке дня.

В настоящее время Китай владеет многими шахтами и заводами по всей Сербии, включая крупнейший медный рудник. Китай также предоставил миллиарды кредитов на строительство дорог, мостов и объектов в рамках своей инициативы "Пояс и путь", которая финансирует развитие инфраструктуры.

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"Крупнейшим инвестором Rio Tinto является Китай, и недавно вступило в силу соглашение о свободной торговле с Китаем, согласно которому литий может экспортироваться в Китай с нулевой процентной пошлиной. Так что Китай, несомненно, воспользуется этим", - утверждает Джордже Димитров из Центра европейской политики в Белграде.

Китайские инвестиции в Сербии

По данным Балканской сети журналистских расследований (BIRN), с 2009 по 2021 год Китай инвестировал в регион 32 млрд евро. Только в Сербии объем китайских инвестиций достиг 10,3 млрд евро.

Однако, несмотря на приток китайского капитала, ЕС остается ведущим экономическим партнером, на долю которого приходится 70% всех прямых иностранных инвестиций и 81% экспорта, отмечается в докладе Европейского парламента.

"Преимущество Сербии в том, что она находится на пути к вступлению в ЕС и тесно связана с Европейским союзом. Китай также ожидает, что однажды Сербия станет членом ЕС, что будет иметь дополнительное значение для китайской экономической стратегии в регионе", - отметил Предраг Бьелич, профессор международной торговли Белградского университета.

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Спрос на литий дает Сербии больше рычагов влияния

По прогнозам Rio Tinto, пиковый объем производства лития в Сербии может составить около 58 000 тонн. Это выведет Сербию на первое место по добыче и переработке лития, а также даст ей больше рычагов влияния на ЕС.

Однако Вук Вуксанович отмечает: "Взаимозависимость идет в обе стороны. Поставки лития в ЕС, безусловно, свяжут Сербию с ЕС в новую цепочку поставок, но это также в определенной степени увеличит зависимость ЕС от Сербии".

Сейчас Сербия балансирует между выполнением своих экономических обещаний Китаю и ЕС и оказанием помощи в достижении их политических целей, не рискуя при этом своими собственными.

"Сербия балансирует между отношениями с Китаем и ЕС по литию, согласовывая свои горнодобывающие проекты с европейскими интересами и сохраняя при этом прочные связи с Китаем. Такой подход позволяет Сербии извлекать выгоду из инвестиций ЕС и цепочек поставок автомобилей, а также использовать китайское участие в таких ключевых отраслях, как горнодобывающая промышленность и производство стали, обеспечивая максимальную экономическую выгоду от обоих партнерств", - заключил Милич.