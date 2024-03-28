Что за 5 лет сделала фон дер Ляйен в экономике?

Урсула фон дер Ляйен претендует на второй срок на посту главы Европейской комиссии. Как ее нынешний пятилетний срок отразился на экономике?

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Когда в июне Европа будет выбирать новый парламент, результаты голосования косвенно повлияют на назначение нового председателя Еврокомиссии.

После пяти лет работы на этом посту немецкий политик Урсула фон дер Ляйен снова выставляет свою кандидатуру, надеясь удержать титул главы исполнительной власти ЕС.

Учитывая более широкий контекст ее пребывания на посту, фон дер Ляйен завершает этот этап с важным наследием.

Редко кому из руководителей Комиссии удавалось справиться с таким количеством проблем, в частности с пандемией COVID-19, вторжением России в Украину и инфляционным всплеском, который спровоцировали эти два события.

Хотя денежно-кредитная политика исходит от Европейского центрального банка, Комиссия принимает участие в экономических делах, формируя политику, направленную на стимулирование роста.

Рост, этот святой грааль, который необходим для поддержания хорошего уровня жизни, в настоящее время в ЕС находится в состоянии стагнации.

Защитники фон дер Ляйен указывают на значительную долю невезения. Критики скажут, что виной всему плохое управление.

В своей ежегодной речи перед Европейским парламентом в прошлом году нынешний председатель Комиссии рассказала о своих победах в области экономического роста, надеясь привлечь евродепутатов из своей правоцентристской Европейской народной партии.

Спустя более полугода, когда на горизонте замаячила новая политическая эра, Euronews анализирует некоторые ключевые экономические моменты председательства фон дер Ляйен.

Фонд "Нового поколения ЕС"

Одной из наиболее значимых финансовых инициатив Комиссии за последние годы стала программа NextGenerationEU ("Новое поколение ЕС"), также известная как NGEU.

Стремясь оживить охваченную пандемией экономику Европы, страны ЕС договорились об объединении средств, надеясь избежать повторения кризиса евро, наблюдавшегося 10 лет назад.

Страны-члены с наибольшими экономическими потребностями, такие как Хорватия или Греция, получили наибольшее количество помощи. В знак солидарности более богатые страны, например Дания или Ирландия, получили меньше.

Успех пакета стимулирующих мер стоимостью около 832 миллиардов евро все еще оценивается.

Хотя NGEU начала действовать в 2021 году, государства-члены должны представить предложения по расходованию средств, чтобы разблокировать их, и это положение затянуло распределение ресурсов.

Крайним сроком расходования средств, выделенных на стимулирование экономики, является 2026 год, что, по мнению некоторых, является слишком жестким ограничением.

По их мнению, некоторые инфраструктурные проекты, такие как улучшение транспортных систем, не могут быть реализованы в одночасье.

Критики также утверждают, что масштабы единовременного стимулирования ограничены при создании услуг, требующих постоянного персонала, таких как помощь в уходе за детьми.

Тем не менее, несмотря на недостатки и более поздние сроки, чем у американских стимулов, программа NGEU оказалась плодотворной.

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Наряду с усилиями Европейского центрального банка запуск фонда помог успокоить взбесившиеся рынки в разгар пандемии.

"NextGenerationEU сыграла ключевую роль в сохранении государственных инвестиций, что резко контрастирует с катастрофическим опытом постфинансового кризиса, когда государственные инвестиции рухнули", - заявил в прошлом месяце комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

"Согласно нашему осеннему прогнозу, коэффициент государственных инвестиций в ЕС должен вырасти до 3,5% ВВП в 2025 году по сравнению с 3,0% в 2019 году. И около половины этого роста связано с финансированием ЕС".

Зеленый переход и энергетика

До 30% пакета NextGenerationEU будет финансироваться с помощью "зеленых" облигаций, что означает, что они будут использоваться только для финансирования экологически чистых проектов.

Эта инициатива находится под сводами более широкой экологической стратегии блока - "Зеленой сделки" ЕС.

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Утвержденная в 2020 году, "Зеленая сделка" устанавливает обязательства Европы стать климатически нейтральной к 2050 году, и это имеет значительные последствия для экономики.

Поскольку ЕС меняет способы производства и потребления товаров, несомненно, произойдет сокращение рабочих мест, и недавние протесты фермеров по всей Европе являются ярким примером реальных опасений, связанных с "зеленым" переходом.

Фермеры утверждают, что экологические требования ЕС слишком высоки, чтобы они могли честно зарабатывать себе на жизнь.

В долгосрочной перспективе, по мнению Комиссии, "Зеленая сделка" все же окажет положительное влияние, повысив конкурентоспособность ЕС за счет создания рабочих мест в экологически чистых отраслях.

Луис Кано, представитель партии АЛДЕ ("Альянс либералов и демократов за Европу") и кампании Renew Europe Now, сказал Euronews, что фон дер Ляйен не удалось превратить экологические стратегии в стратегии роста - несмотря на успех ее фонда помощи жертвам пандемии.

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"Для АЛДЕ достижение единого рынка является приоритетом для успеха "Зеленой сделки" - устойчивого роста для компаний и граждан", - сказал он.

"В течение пяти лет Единый рынок игнорировали, допустив слишком много фрагментов, от щедрых субсидий, предоставляемых крупным национальным компаниям, до провала в реализации Союза рынков капитала".

Запущенный в 2014 году Союз рынков капитала призван облегчить переток средств между странами-членами ЕС.

Теоретически это может ускорить реализацию климатических амбиций ЕС за счет облегчения трансграничных инвестиций в бизнес. На деле же национальные рыночные барьеры все еще тормозят прогресс.

Снятие рисков с Китая

Попытка Европы декарбонизировать свою экономику также зависит от глобальной политики и ее собственной склонности к протекционизму.

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В настоящее время блок наводнен дешевыми "зелеными" технологиями из Китая, который является лидером в производстве солнечных панелей и аккумуляторных батарей.

Хотя этот импорт является ключевым элементом переходного периода в Европе, есть опасения, что он повлияет на рабочие места в ЕС, не говоря уже о политической устойчивости блока.

Для климатических скептиков одним из положительных моментов "Зеленой сделки" стало повышение энергетической безопасности. Европа планировала сократить зависимость от российского газа за счет повышения энергопотребления внутри блока.

Теперь идея о том, что Китай может рационировать "зеленые" технологии и, следовательно, заставить Европу платить выкуп, выглядит далеко не привлекательно.

В ответ на эти опасения фон дер Ляйен в настоящее время говорит жестко, когда речь заходит о защите рынка ЕС.

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В прошлом году Комиссия начала антисубсидиарное расследование в отношении китайских электромобилей и не исключает возможности введения штрафных тарифов.

Ребекка Кристи, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel, считает, что это было бы неразумно.

"Это одна из областей, где, на мой взгляд, действия фон дер Ляйен и ее предвыборная кампания будут немного расходиться. В рамках предвыборной кампании ей нужно показать, что у нее есть план действий в отношении Китая, что она защищается от восприятия риска", - сказала она.

"С практической точки зрения... Возможно, она не захочет призывать к введению дополнительных тарифов, если сможет этого избежать. Потому что Европе нужна электрификация, а "зеленый" переход должен быть доступным".

Что касается рабочих мест, то эксперты Bruegel также отметили, что отказ от Китая приведет к замедлению темпов внедрения таких технологий, как солнечные панели. Это, в свою очередь, приведет к уничтожению европейских рабочих мест, связанных с установкой.

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Нехватка рабочей силы

Еще одна насущная проблема для европейского бизнеса - нехватка рабочей силы и квалифицированных кадров, отметила председатель группы S&D Иратче Гарсия Перес.

Она сказала Euronews: "Наш подход заключается в том, чтобы инвестировать в людей через обучение, образование и повышение квалификации. ... Наша группа считает, что европейская экономика будет более эффективной и конкурентоспособной при наличии хорошо обученной и справедливо относящейся к себе рабочей силы".

В настоящее время ЕС страдает от серьезного дисбаланса на рынке труда. В то время как в некоторых отраслях наблюдается избыток квалифицированных работников, в других секторах наблюдается острая нехватка кадров.

Согласно последнему отчету EURES, европейской сети по трудоустройству, во втором и третьем квартале 2022 года нехватку рабочей силы ощутили все 27 стран-членов ЕС, а также Норвегия и Швейцария. Среди наиболее пострадавших отраслей - программное обеспечение, здравоохранение, строительство, машиностроение и ремесленничество.

Эта тенденция, которая в конечном итоге ограничит экономический рост, будет только усугубляться по мере старения населения Европы. Поскольку соотношение работающих и пенсионеров растет, предприятиям будет сложно найти достаточно рабочей силы, чтобы удовлетворить потребности потребителей.

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Один из вариантов, хотя он и не может быть устойчивым решением, - увеличить поток мигрантов в Европу.

Карел Ланноо, генеральный директор аналитического центра CEPS, сказал Euronews, что фон дер Ляйен избегает полного рассмотрения этого вопроса, поскольку он является политически чувствительным.

"Если вы призываете к реиндустриализации, это требует огромной иммиграции - потому что мы знаем, что на рынке труда существует огромный дефицит", - пояснил он,

"Комиссия не должна бояться говорить об этом публично".

Наследие первого срока

Рассматривая деятельность фон дер Ляйен за последние пять лет, мы могли бы просто перечислить ее цели в сравнении с ее текущими достижениями.

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Однако, делая это, важно не упрощать сложные механизмы европейской системы.

В отличие от главы национального правительства, который может проводить политику более непосредственно, роль Комиссии заключается в том, чтобы побуждать государства-члены к действиям.

Одна из проблем союза заключается в том, что значимые действия требуют широкомасштабного сотрудничества, чего фон дер Ляйен удалось добиться, по крайней мере, в некоторых случаях за время своего пребывания на посту.

"Она выбирает позицию впереди группы и как бы устанавливает флагшток, а затем ждет, не поднимется ли под него группа", - говорит Ребекка Кристи из Bruegel.

"Если нет, она просто поднимает свой флагшток и перемещает его в другое место, которое может быть соседним или похожим, но все еще впереди того, с которого мы начали".

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Если фон дер Ляйен пойдет на второй срок, то многое будет зависеть от убеждений нового парламента и национальных лидеров.

"Урсула фон дер Ляйен смело провела Европейский союз через два самых серьезных кризиса за последние десятилетия", - заявил Euronews представитель Европейской народной партии.

"В предстоящий законодательный период под руководством фон дер Ляйен мы хотим повысить глобальную экономическую конкурентоспособность Европы".