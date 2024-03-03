Миллениалы станут "самым богатым поколением в истории"

В ближайшие 20 лет миллениалы могут унаследовать от предков имущество и активы на триллионы

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Миллениалы могут стать самым богатым поколением за всю историю человечества, говорится в отчете о богатстве за 2024 год, подготовленном агентством недвижимости Knight Frank.

Миллениалы, также известные как поколение Y, определяются как люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 год В ближайшие 20 лет они могут стать обладателями значительного богатства за счет недвижимости и других активов, накопленных их родителями, бабушками и дедушками. Только в США эта сумма может составить около 90 триллионов долларов (83,1 триллиона евро).

Когда умрут представители "молчаливого поколения" (родившиеся с 1925 по 1945 год), бэби-бумеры (с 1946 по 1964 год) и самая старшая когорта поколения X (с 1965 по 1979 год), освободится 2,5 триллиона фунтов стерлингов (2,9 триллиона евро) богатства, говорится в отчете.

Лиам Бейли, руководитель отдела глобальных исследований Knight Frank, считает, что приток богатства к молодому поколению, скорее всего, будет способствовать увеличению инвестиций в устойчивое развитие и сознательному сокращению углеродного следа.

"Миллениалы, похоже, поняли, что нужно сокращать потребление - 80% мужчин и 79% женщин заявили, что стараются уменьшить свой углеродный след", - сказал Бейли.

Может ли наследство смягчить текущие экономические потрясения?

Несмотря на то, что наследство, скорее всего, добавит изрядную сумму к финансам миллениалов в будущем, реальность, в которой они живут, мрачнее. Миллениалы уже пережили ряд потрясений, таких как пандемия, кризис стоимости жизни, война между Россией и Украиной и вызванный ею энергетический кризис. Война между Израилем и ХАМАС и теракты в Красном море также способствовали росту экономической и геополитической неопределенности.

Некоторые из вышеперечисленных факторов также привели к росту инфляции. Так, в октябре 2022 года инфляция в Великобритании достигла 41-летнего максимума в 11,1%. Хотя с тех пор она значительно снизилась и в январе 2024 года составила 4%, она по-прежнему вдвое превышает целевой показатель Банка Англии в 2%.

В свою очередь, это привело к повышению процентных ставок, поскольку Банк Англии пытается вернуть инфляцию под контроль. Ставки по ипотеке тоже выросли. Из-за роста цен на недвижимость многие миллениалы говорят, что в настоящее время не могут позволить себе купить дом.

Кризис стоимости жизни также привел к тому, что многие миллениалы говорят, что живут от месяца к месяцу на свою зарплату и не могут позволить себе делать значительные отчисления на сберегательные счета или в пенсионные кошельки. Это контрастирует со стереотипным образом среднестатистического миллениала, тратящего деньги на дорогой кофе и другие предметы роскоши.

Согласно отчету Resolution Foundation "Аудит поколений в 2023 году": "Миллениалы, родившиеся в конце 1980-х годов, в среднем зарабатывали на 8% меньше в возрасте 30 лет, чем их сверстники из когорты поколения X в том же возрасте".

Миллениалы более оптимистично смотрят на рост доходов

Однако не все так мрачно: исследование Next Generation Survey компании Knight Frank показало, что 75% мужчин-миллениалов с высоким уровнем благосостояния (HNWI) ожидают его роста в ближайшие 12 месяцев.

Если говорить о женщинах из этой обеспеченной группы, то 64% миллениалов ожидают того же. Эта цифра увеличилась до 81%, когда речь зашла о следующем поколении, поколении Z, причем половина его представителей заявила, что ожидает "значительного роста".

Вероятно, это связано с тем, что некоторые инвесторы считают, что политика центральных банков по сдерживанию инфляции пока работает достаточно хорошо, а процесс ее снижения ускорился в последние несколько месяцев. Перспектива сокращения процентных ставок несколькими крупными центробанками в этом году также способствовала позитивным настроениям.

Несмотря на ряд экономических потрясений, некоторые акции, особенно американские, также показали хорошие результаты. Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, были одними из самых успешных, вызвав значительный интерес. Особенно хорошо себя проявили такие компании, как Nvidia, а также "великолепная семерка" американских акций в целом.

Бейли отметил: "Улучшение прогноза по процентным ставкам, высокие показатели американской экономики и резкий подъем на рынках акций способствовали росту благосостояния во всем мире. В конце 2023 года число так называемых ультрахайнетов (с состоянием не менее 30 млн долларов) было на 4,2% больше, чем годом ранее, и каждый день появлялось около 70 очень состоятельных инвесторов, в результате чего их общее число составило 626 619 человек".

Согласно отчету Wealth Report, ожидается, что эта тенденция сохранится, и к 2028 году число состоятельных людей во всем мире вырастет примерно на 28,1 %. В Малайзии ожидается рост на 35%, в Индонезии - на 34%, в Индии - на 50%, а на материковой части Китая - на 47%. Однако в глобальном масштабе это все равно меньше, чем 44-процентный рост, наблюдавшийся в течение пяти лет до 2023 года.

Миллениалы также более оптимистично смотрят на дальнейший рост цен на жилье, что может привести к значительному увеличению стоимости их собственности и инвестиций в недвижимость после того, как они унаследуют их от предыдущих поколений.

"Расширяющаяся когорта состоятельных людей благосклонно смотрит на недвижимость. Почти пятая часть (19%) ультрахайнетов планируют инвестировать в коммерческую недвижимость в этом году, в то время как более пятой части (22%) планируют приобрести жилье. Рост в течение прогнозируемого периода открывает различные возможности для инвесторов, особенно для девелоперов, способных предложить недвижимость, соответствующую меняющимся вкусам новоиспеченных бизнесменов", - говорит Бейли.