Германия стала третьей по величине экономикой мира, обогнав Японию

By Euronews

Япония погрузилась в рецессию - ее экономика уже четвертая в мире и уступает США, Китаю, а теперь еще и Германии

РЕКЛАМА

Экономика Японии опустилась на четвертое место, уступив третье Германии.

Как сообщило правительство, в последнем квартале 2023 года ВВП страны сократился на 0,4% в годовом исчислении, хотя за весь прошлый год он вырос на 1,9%.

В июле-сентябре этот показатель снизился на 2,9%. Два квартала сокращения подряд считаются индикатором того, что экономика находится в состоянии технической рецессии.

Экономика Японии была второй по величине в мире до 2010 года, пока ее не обогнал Китай. Номинальный ВВП Японии в прошлом году составил 4,2 триллиона долларов, а Германии - 4,4 триллиона или 4,5 триллиона долларов в зависимости от пересчета валют.

Что стоит за экономическим спадом в Японии?

Ключевым фактором падения стало ослабление японской иены, поскольку номинальный ВВП стран сравнивается в долларовом выражении.

Во вторник японские чиновники попытались выступить в защиту национальной валюты, но предупреждения о принятии строгих мер эффекта пока не дали.

"Замминистра финансов Японии по международным делам Масато Канда выразил свое недовольство быстрыми колебаниями курса иены, которые, по его словам, могут негативно сказаться на экономике. Господин Канда даже предложил использовать валютные интервенции в качестве потенциального решения проблемы, - говорит Ричард Сноу, рыночный стратег DailyFX. - Ранее японские власти уже проводили валютные интервенции в сентябре и октябре 2022 года, когда продавали доллары и покупали иены, чтобы укрепить стоимость местной валюты. Сообщается, что в попытке укрепить иену было задействовано около 20 миллиардов долларов, и в итоге цель была достигнута. Это была первая интервенция доллар/иена за 24 года, и вскоре она может повториться, если Токио устанет от постоянных предупреждений".

Тем временем министр финансов Японии Сюнъити Судзуки вновь заявил о важности стабильного движения валют, отражающего фундаментальные показатели, и сказал, что очень пристально следит за изменением валютных курсов.

По словам экономистов, относительное ослабление экономики Японии также отражает сокращение численности населения и отставание в производительности и конкурентоспособности.