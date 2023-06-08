Еврозона вошла в рецессию

Евростат зафиксировал техническую рецессию, начавшуюся в конце 2022.

ВВП 20 стран ЕС снижается на 0,1% уже полгода. Столь длительный спад Евростат фиксирует впервые с кризиса, охватившего европейскую экономику в разгар пандемии.

Негативную динамику объясняют прежде всего ситуацией с ценами на энергоносители на фоне войны в Украине. Самый крупный вклад в этот спад внесла Германия, чей ВВП сократился на 0,3% в первом триместре 2023 в условиях сокращения спроса, инфляции и повышения процентных ставок. В целом, по данным евростата, рецессия охватила семь из 20 стран еврозоны.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что ожидает роста экономики еврозоны по итогам этого года на 1,1% и на 1,6% по итогам 2024. Аналитики крупных европейских банков предупреждают о необходимости корректировки этих прогнозов. Даже несмотря на падение цен на газ и нефть, покупательная способность и объёмы потребления продолжают снижаться, что и замедляет рост экономики.