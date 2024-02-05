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Красивым родителям – богатые дети?

Если вы хотите много зарабатывать, выбирайте красивых родителей.
Если вы хотите много зарабатывать, выбирайте красивых родителей. Авторское право Photo by Paige Cody on Unsplash
By Lily Swift
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ещё один гвоздь в крышку гроба меритократии. "Выгодная" внешность может быть наследственным активом, увеличивающим доход последующих поколений, говорится в новом исследовании.

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Мы знаем, что по жизни проще продвигаться с тремя типами активов, которые достаются во многом по наследству, – это материальный или экономический капитал, культурный капитал и капитал социальный. Но есть ещё одна немаловажная деталь. 

Дети условно привлекательных родителей зарабатывают больше, чем дети из семей со "средней" внешностью, говорится в новом исследовании Национального бюро экономических исследований США.

В рамках проекта под названием "Экономическое влияние наследственных физических черт: красивые родители, богатый ребенок?" учёные проанализировали большой массив данных для того, чтобы проверить, есть ли связь между физической красотой родителей и доходами их детей. 

В исследовании рассматривались семьи в США и Китае, а также миллиардеры по всему миру.

Привлекательность родителей и детей оценивалась другими людьми, а не определялась с помощью математических измерений, таких как симметрия лица. Анализ показал, что с каждым стандартным отклонением в сторону повышения от среднего уровня привлекательности родителей годовой заработок ребёнка увеличивается более чем на 2 300 долларов (2 113 евро).

Экономист Дэниел Хамермеш, один из авторов работы, отметил, что, помимо недвижимости, сбережений, социальных связей и знакомств, исследование показало, что хорошая внешность может быть ещё одним наследственным активом, повышающим доходы последующих поколений.

"Люди с привлекательной внешностью с большей вероятностью будут успешны в финансовом и профессиональном планах на протяжении всей своей жизни", – пояснил эксперт.

"Это происходит по двум причинам: если ваши родители хорошо выглядят, то и вы выглядите хорошо, и это помогает вам добиться успеха. Второй момент: если ваши родители хорошо выглядят, это означает, что, по статистике, они могут передать вам больше денег", – добавил исследователь из Техасского университета в Остине.

Хамермеш изучал связь между успехом и внешностью более 10 лет и неоднократно обнаруживал, что привлекательные люди легче устраиваются на работу и получают более высокую зарплату, чем их менее привлекательные коллеги. По его словам, внешность определяет наши шансы на успех в гораздо большей степени, чем принято думать.

"Это точно такая же дискриминация, как и любая другая", – признаёт автор, отмечая, что полученные результаты "очень удручают". 

Хамермеш надеется, что результаты исследования помогут обществу осознать свою предвзятость к людям в зависимости от их внешности. 

"Если вы вдруг осознаёте, что подвергаете других дискриминации, то вероятность того, что вы скорректируете своё поведение увеличивается, – полагает он. – Я думаю, что простое информирование людей о подобных вещей уменьшает их пагубное влияние".

Активисты в США призывают расширить антидискриминационные законы, включив в них индивидуальные характеристики. В прошлом году в штате Нью-Йорк были приняты меры по предотвращению дискриминации по росту и весу при поиске жилья и в сфере трудоустройства. Ещё несколько штатов рассматривают возможность принятия аналогичных законов.

Предыдущие исследования показали, к примеру, что существует прямая зависимость между весом женщины и её заработком.

Дополнительные источники • перевод и адаптация: Alexander Kazakevich

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