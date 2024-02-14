Запрет на попрошайничество вызвал ожесточённые дебаты в Люксембурге

Критики утверждают, что спорный запрет не является ни "гуманным", ни даже "законным". По словам властей, он призван ограничить присутствие "организованных банд", орудующих на городских улицах.

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На улицах столицы Великого Герцогства Люксембург больше нельзя "безнаказанно" просить милостыню.

Спорный закон был принят в городе, где проживает более 114 000 человек, 15 декабря 2023 года, несмотря на непонимание и критику со стороны правозащитников и работников благотворительных организаций.

Запрет на попрошайничество активно проталкивал недавно назначенный глава МВД Леон Глоден. Его предшественница Таня Боффердинг яростно выступала против этого.

Меру одобрили в городском совете Люксембурга ещё в марте 2023 года, но Боффердинг не позволяла национальной полиции обеспечить соблюдение запрета.

Прошёл примерно месяц с тех пор, как запрет полностью вступил в силу 15 января после общегородской информационной кампании.

На своем сайте городские власти пишут, что новый закон был принят в связи с "ростом числа попрошаек, в частности, в составе агрессивно настроенных организованных банд". Декларируемая цель запрета – "обеспечить благополучие местных жителей и посетителей и защитить местный бизнес".

Запрет распространяется только на определённые районы столицы – торговые улицы, общественные площади, парковки и скверы – с 7 утра до 10 вечера. Согласно новому законодательству, просящие милостыню могут быть оштрафованы на сумму от 25 до 250 евро, а если платить нечем, им даже грозит несколько дней тюрьмы.

По словам Глодена, запрет направлен против "агрессивного организованного попрошайничества", в то время как бедные и бездомные по-прежнему смогут получать помощь от социальных служб и и обращаться в ночные приюты.

Инициатива правых встретила яростное сопротивление со стороны благотворительных организаций, правозащитников и левых партий Люксембурга, которые назвали новый закон "бесчеловечным" и поставили под сомнение его конституционность.

Ранее в этом месяце в Люксембурге даже состоялись уличные акции протеста.

Серьёзная проблема для богатого Люксембурга?

Клэр, архитектор, живущая недалеко от столицы, говорит, что за последние несколько лет попрошайничество стало более заметным. "Я также наблюдаю, что теперь всё это происходит более организованно", – заявила она в интервью Euronews.

"Вы увидите, как людей подбрасывают утром и забирают вечером, это всегда одни и те же люди на одних и тех же углах", – добавила она.

"В последние годы заметно увеличилось количество людей, живущих на улицах, – отмечает Лиза, пенсионерка из Люксембурга, – но я не считаю, что запрет на попрошайничество – это выход".

"Мы должны искать первопричину проблем. Мы уже много лет знаем, что в Люксембурге существует жилищный кризис, но, похоже, нет политической воли начать создавать доступное жильё для всех", – продолжила она.

Клэр считает, что этот запрет "аморален" и является "пластырем", а не решением проблемы: "Это всё для видимости и лишь усугубит ситуацию. Вам разрешено быть бездомным, у вас есть такое ПРАВО, но просить милостыню на улице – нет, ни в коем случае", – иронизирует она.

"Нищие, которые занимаются попрошайничеством, – это люди, которые потеряли всё в своей жизни", – сказал Euronews Люк, учитель из Люксембурга. "Дискуссия должна вестись не о том, разрешать или нет попрошайничество, а о том, как конкретно помочь этим людям", – считает он.

Законен ли запрет?

По мнению более 4 500 жителей Люксембурга, подписавших петицию, которая вынудила парламент страны обсудить уже принятый закон, городской запрет не является легальным. Местное отделение Amnesty International согласно с этим.

"Существует чёткая практика Европейского суда по правам человека по данному вопросу (о попрошайничестве): в деле Лакатус против Швейцарии (2021) суд признал нарушение статьи 8 Европейской конвенции при наложении санкций, таких как штрафы, на лиц, попрошайничающих на улице", – заявила Euronews Фернанда Перес Солла, и. о. директора Amnesty International Luxembourg.

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"Европейский суд понимает, что попрошайничество позволяет удовлетворить основные потребности и что люди, находящиеся в уязвимом положении, имеют право, присущее человеческому достоинству, удовлетворять эти основные потребности путём попрошайничества", – отметила она. – "Более того, наложение штрафов в таких обстоятельствах представляется несоразмерным".

"Если мы понимаем, что международное право в интерпретации Европейского суда не позволяет запретить попрошайничество в целом, то в Люксембурге нет ни одной правовой нормы, например, в уголовном кодексе, чтобы запретить эту практику", – сказала Перес Солла.

"То есть, хотя муниципальные советы могут принимать полицейские постановления, их содержание не должно противоречить закону о правах человека или отсутствию запрета в национальном законодательстве", – добавила она.

На сегодняшний день запрет на попрошайничество остаётся в подвешенном состоянии. Правительство страны пообещало провести ряд запланированных реформ в Уголовном кодексе Люксембурга, которые должны положить конец неопределённости вокруг этой меры, но до тех пор запрет будет продолжать действовать в столице.

Реформы, по словам правительства, не запретят попрошайничество на национальном уровне – это противоречило бы европейскому законодательству – но дадут больше возможностей для манёвра муниципальным властям.