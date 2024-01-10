Богатая наследница отказалась от "лишних" 25 миллионов

Австрийка получила в наследство 25 млн и решила перераспределить их в обществе

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Богатая наследница из Австрии организовала гражданское собрание, чтобы раздать свое состояние в 25 миллионов евро. Оно будет собираться в шесть выходных дней с марта по июнь.

Марлен Энгельхорн унаследовала деньги от своей семьи, которая связана с химическим гигантом BASF. 31-летняя женщина хочет, чтобы ее огромное богатство было перераспределено, и уже много лет выступает за более справедливую налоговую систему в своей родной стране.

"25 миллионов евро должны быть перераспределены, - говорит она, - потому что государство их не перераспределяет. У меня есть эти деньги, потому что они не облагаются налогами. У меня есть эти деньги, потому что правительство не выполнило свой мандат по обеспечению такого распределения богатства в обществе, и оно попадает в мои руки несоразмерно, только потому, что я живу в этом мире в этой конкретной семье под этой фамилией".

В состав собрания вошли 50 граждан, выбранных случайным образом. Под руководством экспертов они решат, как и кому раздать деньги. Марлен не будет иметь никакого права голоса в этом процессе. Она считает несправедливым, что 1% населения Австрии владеет половиной национальных богатств.