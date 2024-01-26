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Где работать мне тогда? LinkedIn отвечает

Офисные работники
Офисные работники Авторское право Canva
By Doloresz Katanich
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

ИИ, устойчивое развитие и кибербезопасность - на подъеме, в этих областях вы точно найдете работу. Подробности - в последнем отчете LinkedIn о перспективах рынка труда в 2024 году.

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По данным последнего исследования LinkedIn, рынок труда в Европе стремительно меняется: за последний год конкуренция за рабочие места удвоилась, появились новые позиции, которых не было 20 лет назад.

По прогнозам социальной платформы, ориентированной на трудоустройство, в 2024-м  пик роста придется на отрасли, связанные с устойчивым развитием, искусственным интеллектом и инновационным развитием бизнеса.

Эксперты LinkedIn провели исследование, изучив миллионы вакансий, открытых в период с 1 января 2019 года по 31 июля 2023 года, и рассчитав темпы роста для каждой категории должностей. Они обнаружили, что две трети (67 %) европейских специалистов рассматривают возможность смены места работы в 2024-м, несмотря на растущую конкуренцию на рынке труда.

В 2022 году в Великобритании и Франции на каждые два активных соискателя на LinkedIn приходилась одна вакансия, сегодня же - одно место на каждых четырех соискателей. 37 % европейских специалистов отмечают, что ищут лучший оклад, еще 19% респондентов мечтают найти более интересную возможность для развития карьеры.

Какие профессии в топе?

Перечни самых быстрорастущих профессии варьируются от страны к стране, но общая тенденция - в расширении спроса на компетенции, связанные с искусственным интеллектом, устойчивым развитием и кибербезопасностью.

К числу самых востребованных должностей относятся менеджер по устойчивому развитию, инженер по искусственному интеллекту и аналитик по кибербезопасности.

"Сегодня  очевидно, что искусственный интеллект и устойчивое развитие являются  основными факторами, кардинально меняющими рынок труда; предприятия все чаще стремятся нанимать профессионалов с навыками в сфере экологии и искусственного интеллекта", - говорит управляющий директор LinkedIn в Европе и Латинской Америке Джош Графф. - Вакансии в этих областях стали одними из самых быстрорастущих по всей Европе".

Пять самых востребованных позиций в Великобритании в порядке убывания: менеджер по устойчивому развитию, представитель по развитию продаж, аналитик по андеррайтингу (это анализ информации о деятельности компании и ее клиентах для оценки вероятных доходов и убытков),  директор по доходам и стоматолог.

Гибкость важнее диплома?

В отчете также отмечается: многим соискателям нелегко найти соответствие между своими навыками и запросами, описанными в вакансиях, так как темп  изменений чрезвычайно велик. 55 % менеджеров по подбору персонала в Европе считают, что их компании упускают квалифицированных кандидатов - в немалой степени из-за плохой адаптивности дирекции.

"Многие из этих профессий не существовали 20 лет назад. Рынок труда продолжает меняться так  стремительно, что именно адаптивность должна ставиться руководством компаний во главу угла, - уточняет Графф. - Если до сих пор инициативы по обучению и развитию рассматривались как приятный бонус, то в нынешних условиях повышение квалификации, переквалификация имеют решающее значение для привлечения и удержания талантов, для обеспечения  сотрудников навыками, необходимыми для адаптации к быстроменяющемуся миру вакансий".

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