После цунами: Будущее японских рыбацких общин

Землетрясение и цунами 2011 года сильно ударили по Японии. Спустя более десяти лет Euronews отправляется в северо-восточный регион Тохоку, чтобы узнать, как восстанавливаются рыбацкие общины.

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В этом выпуске программы Focus мы отправляемся в японский регион Тохоку, чтобы узнать, как живут рыбацкие сообщества на северном тихоокеанском побережье страны спустя более десяти лет после разрушительного землетрясения, цунами и ядерной аварии 2011 года.

Мы узнали, как, несмотря на несколько трудных лет, в рыболовной отрасли портового города Сома прилагают усилия для восстановления благодаря молодой и разнообразной рабочей силе. Мы встречаемся с местным рыбаком Масахиро, который объясняет, почему рыба из этой части Японии такая особенная.

«Море здесь богато отложениями, поэтому можно поймать разную рыбу. Ее быстро вылавливают, поэтому она свежая и вкусная».

Мы также поговорили с Масахиро о его надеждах на будущее и о том, какое влияние, по его мнению, может иметь недавнее решение о сбросе очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1».

Дальше к северу, на живописных островах Урато, мы узнаем, как резко возрождается устричная индустрия региона. В 2011 году она была уничтожена цунами, но мы встретились с фермером Харуо, который рассказал нам, как поддержка таких стран, как Франция, сыграла решающую роль в ситуации.