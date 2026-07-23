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Ущерб от землетрясений в Венесуэле близок к $20 млрд, заявляет Всемирный банк

Спасатели и родственники наблюдают за поиском тел в разрушенном землетрясениями здании в Ла-Гуайре, Венесуэла, во вторник, 21 июля 2026 года.
Спасатели и родственники наблюдают за поиском тел в обрушившемся здании после землетрясений в Ла-Гуайре, Венесуэла, во вторник, 21 июля 2026 года. Авторское право  AP Photo/ Ariana Cubillos
Авторское право AP Photo/ Ariana Cubillos
By Indrabati Lahiri
Опубликовано Последние обновления
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Спустя месяц после разрушительных землетрясений Венесуэлу ждёт тяжёлое восстановление и преодоление социальных и экономических последствий.

Серия землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, могла привести к прямому физическому ущербу примерно на 19,6 млрд долларов (17,2 млрд евро), по оценке Группы Всемирного банка.

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Эта внушительная цифра подчеркивает необходимость своевременной и устойчивой реконструкции, без которой экономике страны будет сложно восстановиться.

Выводы изложены в докладе Global Rapid Damage Estimation (GRADE), подготовленном Всемирным банком и опубликованном в четверг.

Основная цель оценки — дать правительству Венесуэлы и партнерам по развитию оперативное представление о масштабах предстоящего восстановления и обозначить направления реконструкции и мер по восстановлению, требующие первоочередного внимания после столь масштабной катастрофы.

«Землетрясения нарушили привычную жизнь людей, повредили критически важную инфраструктуру и создали для Венесуэлы новые вызовы на пути к восстановлению», — заявила вице-президент Всемирного банка по Латинской Америке и Карибскому региону Сусана Кордейро Герра в распространенном пресс-релизе.

«Эффективное восстановление начинается с надежных данных. Эта оценка дает правительству Венесуэлы и его партнерам раннюю, объективную основу для планирования восстановления, а Группа Всемирного банка намерена поддерживать эти усилия на каждом этапе», — добавила Герра.

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Основной ущерб пришёлся на жилой фонд

Согласно оценке GRADE, 47% общего ущерба пришлись на жилые здания, на объекты инфраструктуры — 27%, а на нежилые здания — 26%.

Основной удар приняли на себя штат Ла-Гуайра и Столичный округ (Distrito Capital), на которые пришлось примерно половина всего ущерба.

Группа Всемирного банка также провела дополнительный анализ возможных макро- и социально-экономических последствий землетрясения, а также сценариев восстановления.

Полученные данные показали, что темпы реконструкции будут иметь ключевое значение для того, насколько успешно экономика и общество Венесуэлы смогут восстановиться.

С учетом нынешнего уровня государственных и частных инвестиций основная часть средств на восстановление, вероятнее всего, должна будет быть перераспределена из менее приоритетных инвестиционных проектов.

В таком сценарии восстановительные работы могут растянуться более чем на десять лет и существенно давить на экономическую активность.

В то же время, приоритетное проведение ускоренной реконструкции и увеличение объёмов государственного и частного финансирования на эти цели способно заметно смягчить экономическое и социальное воздействие землетрясения.

Как методика GRADE оценивает ущерб?

Методика GRADE обеспечивает независимую и, что особенно важно, оперативную оценку прямого физического ущерба после крупной катастрофы.

Она опирается на спутниковые снимки, данные о зонах риска, технологии дистанционного зондирования и инженерные модели; при необходимости проводятся более детальные отраслевые оценки.

В случае венесуэльских землетрясений в рамках GRADE были объединены моделирование ущерба от землетрясений, моделирование катастрофических рисков, процедуры верификации и калибровки, а также оценка стоимости капитальных активов в различных секторах и объектах.

Власти извлекают тела из-под завалов здания, обрушившегося в результате двух землетрясений. Ла-Гуайра, Венесуэла, 15 июля 2026 года
Власти извлекают тела из-под завалов здания, обрушившегося в результате двух землетрясений. Ла-Гуайра, Венесуэла, 15 июля 2026 года AP Photo/Ariana Cubillos

Кроме того, использовалась совокупность исторических и научных данных — о параметрах сейсмических колебаний, инженерные оценки уязвимости конструкций, информация о застройке и населении, а также сведения о зарегистрированном ущербе, предоставленные правительством, общественными организациями, партнерами по развитию, СМИ и пользователями социальных сетей.

Оценка GRADE для Венесуэлы также получила финансовую поддержку со стороны правительства Японии через Программу по интеграции управления рисками бедствий в политику развивающихся стран и Глобальное учреждение по снижению рисков бедствий и восстановлению (GFDRR).

При восстановлении необходимо учитывать уязвимость домохозяйств

В докладе GRADE также подчеркивается, что при начале работ по восстановлению особое внимание следует уделять уязвимости домохозяйств.

Под этим понимается совокупность социальных факторов, таких как возраст, уровень доходов, качество жилья, а также состояние экономики и окружающей среды, которые позволяют оценить степень уязвимости тех или иных групп населения перед лицом стихийных бедствий.

В данном случае семь наиболее пострадавших штатов — Миранда, Ла-Гуайра, Столичный округ, Карабобо, Яракуй, Арагуа и Фалькон — насчитывали около 11,5 млн жителей, то есть примерно 40% населения страны.

На их территории находилось почти половина зданий и объектов инфраструктуры Венесуэлы, подверженных риску, общей стоимостью около 657 млрд долларов (576,8 млрд евро).

Среди социальных факторов уязвимости населения в этих штатах эксперты отмечают домохозяйства, где во главе семьи стоит женщина, неполные семьи, а также семьи, в которых живут пожилые люди, люди с инвалидностью или хронически больные.

Поэтому, как отмечается в оценке GRADE, для таких сообществ в период реконструкции особенно важны восстановление и бесперебойная работа базовых услуг, таких как водоснабжение и электроснабжение. Перебои в предоставлении этих услуг уязвимым домохозяйствам могут иметь непропорционально тяжёлые последствия, даже если физический ущерб зданиям невелик.

Отсутствие доступа к базовым услугам способно не только ударить по всем домохозяйствам, но и усугубить уже существующее неравенство.

Эти выводы могут существенно помочь правительству Венесуэлы в ближайшие месяцы сосредоточить усилия по восстановлению на наиболее приоритетных направлениях, чтобы добиться прогресса как можно быстрее.

Однако масштаб населения и ограниченные институциональные возможности по-прежнему серьёзно осложняют скорость и качество реагирования и последующего восстановления.

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