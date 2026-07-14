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Экспорт Китая в июне вырос на 27% г/г на фоне высокого спроса из-за бума ИИ

На авиаснимке видно новые автомобили, ожидающие отправки на зарубежные рынки, в порту Шанхая, 10 марта 2026 года. (Chinatopix/AP, архив)
На снимке с воздуха — новые автомобили, ожидающие отправки на зарубежные рынки в порту Шанхая, 10 марта 2026 года. (Chinatopix/AP, архив) Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Angela Barnes
Опубликовано
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Экспорт Китая в июне ускорил рост: по данным таможни, он увеличился на 27 % год к году, отчасти благодаря буму в сфере искусственного интеллекта.

Рост экспорта в июне оказался значительно лучше, чем ожидали экономисты. В мае экспорт увеличился на 19,4 % в годовом выражении.

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Импорт в июне подскочил на 36 %, превысив майский рост на 27,4 % в годовом выражении. Аналитики частично объясняют расширение войной с Ираном, которая повышает стоимость импорта.

В июне Китай зафиксировал торговый профицит в 125,6 млрд долларов, что выше 105,4 млрд долларов месяцем ранее.

«Объёмы торговли в июне сделали ещё один серьёзный скачок», — написал во вторник в аналитической записке глава китайского направления в Capital Economics Джулиан Эванс-Причард. «В основном это отражает недавний рост цен на полупроводники на фоне бума искусственного интеллекта. Но даже если отвлечься от этого фактора, зарубежный спрос на китайские товары остаётся высоким».

Экспорт из Китая автомобилей, особенно электромобилей, а также других технологичных товаров бурно растёт, поскольку стремительное внедрение ИИ усиливает потребность в полупроводниках и электронной технике.

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За январь-июнь экспорт Китая вырос на 17,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 26,6 %, свидетельствуют данные таможни.

Политики, в том числе в США и Европе, выражают тревогу из-за растущих торговых дефицитов с Китаем. Чтобы обходить барьеры вроде повышенных тарифов, китайские компании переносят производство в такие регионы, как Европа. Китай также наращивает экспорт в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Хотя рост экспорта Китая, вероятно, продолжится, он становится всё более уязвимым, заявил Вэй Ли, руководитель подразделения мультиактивных инвестиций BNP Paribas Securities (China). По его словам, устойчивые поставки автомобилей и продукции, связанной с ИИ, по-прежнему будут зависеть от мирового спроса и регуляторных барьеров.

Экспорт в страны Юго-Восточной Азии в июне вырос почти на 35 % в годовом выражении, а поставки в Европейский союз и Латинскую Америку увеличились более чем на 18 и 28 % соответственно.

Экспорт в Соединённые Штаты увеличился почти на 14 % в годовом выражении. Поставки Китая в США растут в последние месяцы, частично из-за того, что год назад они сократились после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом и введения им более высоких тарифов.

В среду Китай опубликует данные о росте экономики за апрель-июнь. Руководство страны установило на этот год целевой диапазон годового роста на уровне 4,5-5 %, что немного ниже, чем рост на 5 % в 2025 году.

На прошлой неделе Международный валютный фонд повысил прогноз годового роста экономики Китая на 0,2 процентного пункта, до 4,6 %. Однако, по его оценке, в 2027 году экономика Китая вырастет лишь на 4,1 %.

Китайские власти пытаются стимулировать потребительские расходы с помощью различных инициатив, включая субсидии по программам обмена старых автомобилей и бытовой техники на новые. Но многие рядовые китайцы ощущают давление со стороны замедляющейся экономики и избегают крупных покупок.

Дополнительные источники • AP

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