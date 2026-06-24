Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф охарактеризовал рамочное соглашение между США и Ираном как «декларацию поражения США», заявив, что Вашингтон и Израиль просчитались, развязав войну.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

«Исламабадские договорённости стали не результатом давления и принуждения, а следствием сопротивления и силы храброго иранского народа», – заявил Галибаф, возглавляющий иранскую переговорную делегацию на парламентском саммите PUIC в Баку.

«Эпоха навязывания своей воли независимым нациям закончилась», – добавил он.

Его заявление прозвучало на фоне продолжения технических консультаций в рамках 60-дневного соглашения: иранские и американские переговорщики по-прежнему расходятся по ключевым нерешённым вопросам, прежде всего относительно будущего Ормузского пролива и режима ядерных инспекций в Иране.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду в публикации в Truth Social, что Тегеран заверил Вашингтон: для судов, проходящих через этот жизненно важный морской путь, не будет «никаких сборов, никаких страховых платежей и никаких других взиманий какого бы то ни было рода», предупредив, что если это окажется неправдой, «переговоры будут немедленно прекращены».

Трамп также сказал, что размороженные иранские средства будут расходоваться исключительно на импорт продовольствия из США.

«Средства и/или санкции, которые Министерство финансов США разблокирует, будут использоваться исключительно для закупки продуктов питания и медикаментов, причём исключительно в Соединённых Штатах, включая кукурузу, пшеницу и сою у наших великих американских фермеров», – пояснил Трамп.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на брифинге отверг это условие.

«Что касается высвобождаемых иранских активов, решения по ним будут приниматься так, как это лучше всего отвечает интересам страны», – заявил Багаи.

«В отношении закупки товаров наше министерство сельского хозяйства и другие компетентные органы будут исходить и из цены, и из качества. Следовательно, никаких ограничений в этом плане нет».

Неясность вокруг ситуации в Ормузском проливе

Тем временем ситуация с проходом грузовых судов через Ормузский пролив остается неопределённой.

Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) опровергло заявления, приписываемые Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана, который в субботу заявил, что вновь перекрыл пролив, сославшись на «явное нарушение» обязательств по рамочному соглашению.

По данным отслеживающей компании Kpler, в воскресенье пролив прошли лишь пять судов против 26 днём ранее. К понедельнику их число выросло до 35 – это был самый загруженный день с начала войны, хотя это всё ещё лишь около трети довоенного уровня трафика.

«В течение 60 дней режима прекращения огня в Ормузском проливе не будет никаких сборов, и не будет их и по истечении этих 60 дней, если только они не будут введены Соединёнными Штатами Америки и в их пользу», – заявил Трамп в субботу.

После этого Галибаф заявил государственным СМИ Ирана, что пролив «никогда не вернётся к довоенным условиям» и что Иран сохранит контроль над этим водным путём.

Иран и Оман опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они работают над соглашением о совместном управлении проливом, а также «о предоставляемых в связи с этим услугах и связанных с ними расходах в соответствии с международными стандартами».

Стороны подчеркнули свой суверенитет над территориальными водами в проливе. Оманские официальные лица затем заявили, что ни одна из стран не намерена вводить сборы с коммерческого судоходства и что любой новый механизм будет соответствовать международному праву.

Оман также работает с Международной морской организацией над созданием временного транзитного коридора.

Мохаммад-Багер Галибаф, спикер парламента Ирана AP Photo

Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи отправились напрямую из Швейцарии в Маскат, чтобы продвинуть обсуждение практической реализации соглашения.

«Мы видим будущее региона не в конфронтации, а во взаимодействии, не в устранении друг друга, а в сосуществовании. Безопасность в регионе должны обеспечивать сами страны региона», – заявил Галибаф в среду.

Государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в Абу-Даби в начале регионального турне, которое включает визиты в Кувейт и Бахрейн, заявил, что Вашингтон не примет никаких сборов в проливе.

«Это международный морской путь. Ни одной стране не позволено взимать пошлины или сборы на международном водном пути», – сказал Рубио. Он добавил, что его визиты будут сосредоточены на обеспокоенности государств Персидского залива в связи с меморандумом о взаимопонимании, который не затрагивает ракетную программу Ирана и его поддержку региональных прокси.

Новый спор вокруг ядерных инспекций

Тем временем генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая из Японии, заявил, что инспекционные группы смогут посетить иранские объекты в ближайшие дни. Ответ Тегерана ясно дал понять, что такой график не согласован.

Трамп заявил, что Иран «полностью согласился» на ядерные инспекции. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади решительно это опроверг.

«Несмотря на его просьбу, в Швейцарии не состоялось ни одной встречи с господином Гросси», – написал он в X.

«Также нет никаких планов по доступу к объектам, которые подверглись атакам, или к ядерным материалам. Эти вопросы будут рассматриваться только в рамках окончательного соглашения и в зависимости от конкретных шагов другой стороны по полной отмене всех санкций».

Один из ключевых посредников – Пакистан – объявил о возобновлении на следующей неделе экспертных консультаций с участием Ирана, США, Пакистана и Катара.

Обе стороны сообщили о создании прямого канала связи между Тегераном и Вашингтоном для предотвращения эскалации в ходе переговоров.

Продолжающаяся война между Израилем и ливанским движением «Хезболлах», иранским союзником, остаётся одной из нерешённых проблем: Тегеран настаивает, что прекращение боевых действий там является ключевым условием достижения окончательного соглашения с США, тогда как действующее рамочное соглашение охватывает «все фронты», включая Ливан.

Израиль, не участвовавший в договорённости, отвергает такую трактовку. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая в среду на международной конференции в Тель-Авиве, заявил, что с марта «Хезболлах» выпустил по Израилю более 7 000 ракет, ракетных снарядов и беспилотников.

«Какая страна может мириться с этим и не действовать, чтобы восстановить безопасность своих граждан?» – сказал он.

Саар отметил, что у Израиля нет серьёзных разногласий с правительством Ливана за пределами незначительных пограничных споров, но назвал «Хезболлах» «врагом будущего, суверенитета и независимости Ливана, а также врагом безопасности Израиля».

«Хезболлах», начав нынешний раунд боёв 2 марта, заявляет, что действует в ответ на смерть иранского аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате первых совместных ударов США и Израиля по Тегерану в начале войны с Ираном 28 февраля.

Продолжение израильской операции побудило Иран временно приостановить швейцарские переговоры 19 июня и на короткое время закрыть Ормузский пролив двумя днями позже. Второе прекращение огня между Израилем и «Хезболлах», достигнутое при посредничестве США, Катара и Ирана, вступило в силу 19 июня, хотя Израиль продолжил наносить удары и после этого срока. Ливано-израильские переговоры в Вашингтоне продлятся до среды.

Израиль заявил о намерении сохранить зону безопасности до реки Литани и не взял на себя обязательств по полному отводу войск – позиция, которая остаётся главным препятствием для того, чтобы Иран одобрил любое окончательное соглашение. По данным министерства здравоохранения Ливана, за время израильской операции с марта погибли более 3 700 человек.

«Хезболлах» – самая мощная сила в так называемой иранской «оси сопротивления», сети региональных прокси, в которую также входят повстанцы-хуситы в Йемене, Хамас в Газе и шиитские ополчения в Ираке.