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Дефицит топлива в России: удары Украины по НПЗ привели к перебоям в 53 регионах

Горящие резервуары после обстрела украинскими силами российской нефтебазы в оккупированном Шахтёрске на востоке Украины, четверг, 27 октября 2022 года.
Горящие резервуары после обстрела украинскими силами российской нефтебазы в оккупированном Шахтёрске на востоке Украины, четверг, 27 октября 2022 года. Авторское право  Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
By Анка Кир
Опубликовано
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Удары Украины по крупным российским НПЗ - в частности, "обеспечивающим российскую военную машину", по словам Владимира Зеленского, который назвал такие атаки дронов "справедливым ответом на российские удары по нашим городам и общинам" — привели к сбоям в поставках топлива уже в 53 регионах РФ.

Украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре к середине 2026 года превратились из периферийного эпизода войны в фактор, который системно расшатывает российский топливный рынок.

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Киев последовательно проводит политику прицельных ударов по объектам военно-промышленного комплекса РФ и стратегически важным отраслям российской экономики в качестве одной из мер ответа на полномасштабное вторжение РОссии в Украину в феврале 2022 г.

Это подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в своём посте по итогам массированного удара по объектам в Москве - в частности, НПЗ в Капотне.

«Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины. Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину», — говорится в посте Зеленского.

Повреждение ключевых установок, пожары и остановка технологических линий вызвали масштабные перебои в переработке и логистике, что привело к дефициту топлива уже в 53 регионах России, включая включая Москву, Санкт‑Петербург, Поволжье, Юг, Сибирь, а также Крым и другие временно оккупированные территории Украины.

Масштаб происходящего подтверждается международными агентствами, OSINT‑аналитикой и российскими источниками, включая Telegram‑каналы региональных властей и отраслевых структур.

Падение переработки и рост цен

Международные источники фиксируют крупнейший спад переработки с начала войны. По данным агентства Reuters, к концу мая большинство крупных НПЗ в центральной России были вынуждены сократить или остановить работу.

Bloomberg оценивает падение майских объёмов в 13% — около 700 тысяч баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство подтверждает потери первичной переработки на уровне примерно 500 тысяч баррелей в сутки.

На этом фоне резко выросли цены на авиационный керосин — на 41% с начала года, причём почти весь рост пришёлся на середину мая. Аэропорты начали нормировать заправку самолётов, что стало ещё одним индикатором системного сбоя.

В совокупности эти данные показывают, что удары по НПЗ привели не только к падению переработки, но и к системным сбоям в обеспечении топливом ключевых отраслей экономики.

Федеральные ограничения и дефицит на АЗС

Ограничения на продажу топлива приобрели федеральный масштаб. Лимиты действуют в десятках регионов, под них попали не менее 7 тысяч АЗС.

Крупные сети ввели собственные нормы:

- "Татнефть" ограничила продажу 30 литрами бензина или 60 литрами дизеля,

- "Роснефть" и "Башнефть" запретили отпуск в канистры и ограничили заправку 90 литрами,

- "Лукойл" установил лимит в 100 литров.

Формально эти меры направлены на стабилизацию рынка, но фактически лишь подчёркивают масштаб дефицита.

Распространение ограничений на продажу топлива в России приобрело федеральный масштаб: различные формы лимитов действуют в десятках регионов, включая крупнейшие агломерации - Москву, Московскую область, Санкт‑Петербург, а также приграничные и южные области, такие как Курская, Белгородская, Ростовская и Самарская.

В совокупности ограничения затронули не менее 7 тысяч автозаправочных станций из почти 29 тысяч, работающих по всей стране. Так, Reuters зафиксировало, что на одной из станций компании в Серпуховском районе продажи были ограничены 20 литрами бензина или 40 литрами дизеля, а оплата принималась только наличными.

Крупнейшие топливные сети, опасаясь панических закупок и стремительного опустошения резервов, начали искусственно сокращать объёмы продаж и вводить собственные лимиты, что лишь усилило ощущение дефицита. Особенно заметно это проявилось в политике ведущих игроков рынка.

"Татнефть", управляющая более чем 850 АЗС, ввела единые ограничения по всей стране: не более 30 литров бензина или 60 литров дизеля на одну заправку, причём расчёт на многих станциях временно переведён исключительно на наличные.

"Роснефть", "Башнефть" и ТНК, контролирующие в совокупности около 3 тысяч станций, полностью запретили продажу топлива в канистры и ограничили объём заправки до девяноста литров в бак автомобиля.

"Лукойл" и Teboil установили лимит в 100 литров на один чек, а сеть "Нефтемагистраль" запретила отпускать в канистры более 20 литров.

Эти меры, формально направленные на стабилизацию рынка, на практике лишь подчеркнули масштаб системного дефицита.

Наиболее уязвимым регионом в условиях кризиса оказался Крым, где логистическая изоляция и зависимость от поставок с материковой части России сделали ситуацию особенно острой. По данным Agentstvo, свободная продажа бензина на полуострове фактически исчезла: на большинстве АЗС высокооктановое топливо отпускается только по специальным купонам и QR‑кодам, очереди растягиваются на километры, а военные и коммунальные службы получают топливо в приоритетном порядке.

OSINT‑каналы фиксируют регулярные задержки топливных колонн на Крымском мосту, а также перебои в поставках авиационного керосина в аэропорты Симферополя и Джанкоя, что приводит к задержкам рейсов и вынужденному перераспределению запасов между аэропортами.

Крым и другие оккупированные территории

Крым оказался одним из наиболее уязвимых регионов. Логистическая изоляция и зависимость от поставок с материка привели к тому, что свободная продажа бензина практически исчезла. Высокооктановое топливо отпускается по купонам и QR‑кодам, очереди растягиваются на километры, а поставки авиационного керосина идут с перебоями, вызывая задержки рейсов.

На оккупированных территориях Украины ситуация ещё тяжелее. В Донецкой области многие АЗС работают лишь несколько часов в день, а в ряде населённых пунктов топливо отсутствует полностью.

В Луганской, Запорожской и Херсонской областях действует лимит в 20 литров на человека, что парализует транспорт, коммунальные службы и сельское хозяйство.

Ещё более тяжёлая ситуация наблюдается на временно оккупированных территориях Украины, где топливный дефицит стал постоянным состоянием.

В оккупированной части Донецкой области многие АЗС работают лишь несколько часов в день, а в ряде населённых пунктов топливо отсутствует полностью, что лишь подчёркивает глубину кризиса и неспособность российской логистической системы обеспечить стабильные поставки на оккупированные территории.

В Луганской, Запорожской и Херсонской областях введён строгий лимит — не более 20 литров на человека, что делает невозможным нормальное функционирование транспорта, сельского хозяйства и коммунальных служб.

Экономические последствия: рост цен и сбои в ключевых секторах

Экономические последствия дефицита уже заметны по всей стране. В ряде регионов оптовые цены выросли на 10–30%, что немедленно отразилось на стоимости перевозок, продуктов и услуг. Логистические компании фиксируют рост затрат, а розничные сети — увеличение расходов на доставку.

Сельское хозяйство испытывает нехватку дизеля в разгар посевной, что сдвигает сроки работ и создаёт риски снижения урожайности.

Муниципальный транспорт сокращает количество рейсов из‑за роста затрат на топливо, а региональные бюджеты вынуждены увеличивать субсидирование.

Промышленные предприятия Поволжья и Урала сообщают о росте себестоимости продукции, перебоях с поставками дизеля и задержках сырья, что приводит к простоям и нарушению графиков.

Почему удары дают такой эффект

Российская нефтепереработка высокоцентрализована: несколько крупных НПЗ обеспечивают огромные территории. Повреждение установок первичной переработки - наиболее уязвимого элемента - выводит мощности из строя на месяцы.

Логистика работает на пределе и не справляется с перераспределением потоков, а экспортные обязательства ограничивают возможности переориентации топлива на внутренний рынок.

Летний сезон усиливает давление из‑за роста спроса.

Итог: локальные удары, национальные последствия

Текущая ситуация выявила структурную уязвимость российской топливной системы. Удары по НПЗ вызывают не локальные, а общенациональные последствия. Логистика не компенсирует выпадающие объёмы, ремонт первичных установок занимает месяцы, а удалённые регионы первыми оказываются в зоне риска. Кризис становится затяжным, а региональные различия - всё более заметными, что подчёркивает глубинные дисбалансы внутри страны.

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