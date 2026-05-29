Иранцам начали постепенно возвращать доступ к интернету после того, как власти прекратили многомесячную блокировку — одну из самых продолжительных и жестких национальных отключений в мире, введённую после того, как нападение США и Израиля на Иран 28 февраля втянуло страну в войну.

Решение частично снять ограничения на этой неделе совпало с тем, что переговорщики, по всей видимости, приблизились к заключению более устойчивого перемирия: представители США и Ирана ведут интенсивные консультации о возможной сделке. Однако многие иранцы опасаются, что доступ вновь могут отключить в любой момент.

Ранее многие пользователи сообщали, что связь в ряде районов остаётся медленной и нестабильной, а приложения вроде YouTube и Instagram всё ещё жёстко ограничены — как и до начала отключения во время общенациональных протестов в январе.

Иранский эксперт по кибербезопасности Амир Рашиди заявил, что перебои по‑прежнему носят массовый характер. "Говорить о полном завершении блокировки пока рано", — написал он в сети X.

Беспрецедентное отключение

По данным компании по мониторингу интернета NetBlocks, уровень подключённости Ирана, то есть возможности устройств выходить в сеть, сейчас составляет около 86% от показателей до отключения.

Аналитическая компания Kentik, специализирующаяся на интернет‑трафике, оценивает объём передаваемых данных — показатель фактического использования сети — примерно в 40% от прежнего уровня.

Около 90 миллионов жителей Ирана большую часть нынешнего года были отрезаны от глобальной сети. Молодые люди, построившие карьеру в интернете, лишились источников дохода. Потери рабочих мест и закрытие онлайн‑бизнесов лишь усугубили и без того тяжёлые экономические последствия войны.

По данным министерства связи Исламской Республики, около 10 миллионов человек заняты в сферах, напрямую зависящих от интернет‑соединения.

Отключение серьёзно осложнило общение между иранскими семьями в течение месяцев волнений и войны. В отдельные периоды были обрывы и на телефонных линиях, хотя затем их работу восстановили.

Жительница Тегерана рассказала, что месяцами едва могла связываться со своими сыновьями, живущими за границей. Она призналась, что не поверила, когда власти восстановили доступ: женщина была уверена, что те найдут предлог, чтобы продлить блокировку.

По оценке члена Торгово‑промышленной палаты Ирана Афшина Колахи, отключение интернета обходилось стране в 30–40 миллионов долларов в день, при этом косвенные убытки, вероятно, как минимум вдвое больше, — сообщил он в интервью местной газете в прошлом месяце.

Медленное восстановление связи

С возобновлением подключения, как сообщают СМИ, компании начали возвращаться в онлайн, объявляя о своём возвращении постами в таких сервисах, как Instagram и Telegram.

Геймер и техноблогер из центрального города Исфахан рассказал, что из‑за блокировки потерял значительную часть своей аудитории в YouTube и Instagram, где годами наращивал большое число подписчиков.

"Просмотры и активности сильно просели, меня как будто вычеркнули из алгоритмов", — сказал он в голосовом сообщении в WhatsApp, добавив, что скорость его подключения по‑прежнему ниже, чем до отключения.

Архив. Интернет‑кафе в Тегеране (Иран), 25 июля 2019 года. (AP Photo/Vahid Salemi, архив) Vahid Salemi/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

"Ситуация такова, что у многих создателей контента доход упал до нуля: кто‑то ушёл в другие сферы, кого‑то вынудили продать оборудование, чтобы выжить", — сказал он. Собеседник попросил не называть его имени из‑за опасений преследования.

Впервые иранские власти отключили интернет в январе — на фоне массовых антиправительственных протестов, которые в итоге были жестко подавлены: в ходе разгона манифестантов были убиты тысячи людей, а десятки тысяч оказались под арестом.

Блокировку только начинали постепенно смягчать, после начала нынешней войны власти ввели полную блокаду интернета: в результате ударов США и Израиля тогда погиб Верховный лидер Ирана и другие высокопоставленные чиновники.

В целом у иранцев сохранялся доступ к национальной сети, однако её возможности значительно ограничены, и пользователи жаловались на низкое качество связи и жёсткую цензуру.

При этом высокопоставленным чиновникам раздали специальные SIM‑карты с доступом к глобальному интернету. Под давлением общественности власти во время блокировки расширили круг тех, кто мог получать такие SIM‑карты, включив в него представителей отдельных профессий.

Иранское правительство подверглось резкой критике за затянувшееся отключение, которое нанесло еще больший ущерб экономике, и без того пострадавшей от инфляции, забастовок в ключевых отраслях промышленности и блокады иранских портов со стороны США.