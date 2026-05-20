Пекин намерен вместе с Вашингтоном работать над снижением пошлин, затрагивающих товары на десятки миллиардов долларов, сообщили в среду в министерстве торговли Китая, спустя несколько дней после визита президента США Дональда Трампа в страну.

Две крупнейшие экономики мира провели большую часть 2025 года в состоянии нарастающей торговой войны, пока Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Южной Корее в октябре не договорились о годичном перемирии.

По итогам состоявшегося на прошлой неделе саммита был создан торговый совет, под эгидой которого «обе стороны в принципе согласились обсуждать рамочное соглашение о взаимном снижении тарифов на сопоставимые по объему товары», говорится в заявлении министерства.

Планируемое снижение тарифов затронет товары на сумму не менее 30 млрд долларов (27,3 млрд евро) с каждой стороны, говорится в опубликованном онлайн заявлении с ссылкой на неназванного представителя министерства торговли.

Китай рассчитывает, что «американская сторона выполнит свои обязательства», взятые на последнем раунде переговоров, добавили в ведомстве, призвав продлить соглашения о торговом перемирии, достигнутые в прошлом году.

Однако потенциальное снижение тарифов «недостаточно существенно, чтобы изменить прогноз рынка по росту ВВП», отметил Чжицвэй Чжан из компании Pinpoint Asset Management.

«Тем не менее это позитивный шаг в верном направлении, — добавил он. — Пока две страны ведут диалог ради стабилизации двусторонних отношений, это хорошая новость для глобальных инвесторов».

Министерство торговли также заявило, что Китай восстановит регистрацию ряда американских экспортеров говядины, срок действия которой истек в прошлом году на пике напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Подтверждая еще один итог саммита Си–Трамп, министерство сообщило, что Китай планирует приобрести 200 самолетов у американского авиастроительного концерна Boeing, не уточнив, о каких моделях идет речь.

Американские СМИ в течение нескольких месяцев сообщали, что Пекин готовится разместить крупный заказ у Boeing, который включал бы 500 узкофюзеляжных самолетов 737 MAX и около 100 более крупных лайнеров 787 Dreamliner и 777.

Что касается поставок редкоземельных металлов — критически важной сферы, в которой доминирует Китай и которая в прошлом году оказалась объектом жестких экспортных ограничений, — заявление почти не содержало подробностей.

«Стороны будут совместно работать над изучением и урегулированием законных и правомерных озабоченностей друг друга», — говорилось в документе.