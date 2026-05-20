СМИ: Ахмадинежад мог фигурировать в сценариях смены власти в Иране

По утверждению журналиста-расследователя Саболча Паньи, ссылающегося на материал The New York Times, усилились предположения о возможной причастности бывшего президента Ирана Махмуд Ахмадинежад к некой секретной операции спецслужб, в рамках которой он дважды посещал Венгрию – в 2024 и 2025 годах.

Впервые о его визите сообщал Euronews: в 2024 году Ахмадинежад выступил с лекцией в Национальном университете государственной службы на тему "Общие ценности в глобальной среде". Как отмечает The New York Times_,_ в тот период премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживал тесные отношения с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а само выступление бывшего иранского президента проходило в вузе, связанном с политическим окружением Орбана.

Год спустя, в 2025 году, Ахмадинежад вновь посетил Будапешт, приняв участие в конференции "Устойчивость в меняющемся мире". По словам Паньи, на основании новой публикации The New York Times можно сделать выводы о возможном политическом контексте этих визитов.

Согласно материалу, основанному на данных американских чиновников, Израиль и США якобы рассматривали сценарий смены власти в Иране, при котором Ахмадинежад мог быть вернуться к руководству страной. В рамках этого предполагалось его участие в переходном политическом процессе, что означало бы взаимодействие с силами, традиционно воспринимаемыми в Иране как противоборствующие.

Изначально именно он, по версии источников, рассматривался как потенциальная фигура, которая могла бы возглавить страну после предполагаемых авиаударов США и Израиля по высшему руководству Ирана в конце февраля – начале марта.

Авторы подчёркивают, что такой вариант выглядит неожиданным: в период президентства в 2005–2013 годах Ахмадинежад был известен жёсткой риторикой и противоречивыми заявлениями, включая отрицание Холокоста и резкие выпады в адрес Израиля.

После окончания президентского срока он стал критиковать руководство страны за коррупцию. В дальнейшем его политическая деятельность была ограничена: Совет стражей конституции Ирана не допустил его к участию в выборах 2017, 2021 и 2024 годов.

Сообщается также, что в последние годы его передвижения внутри страны могли быть существенно ограничены, и он оказался в политической изоляции. Тем не менее он сохранял определённое влияние и был в курсе внутренних процессов, что, по версии авторов, могло объяснять интерес к нему в сценариях возможной смены власти.

Отдельные источники утверждают, что один из израильских авиаударов по Ирану якобы был направлен на объект рядом с местом его проживания, в результате чего он мог получить ранения. Эти сведения официально не подтверждены.

С тех пор информация о его местонахождении и состоянии остаётся неизвестной.