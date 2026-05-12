Бомба, прикрепленная к рикше, взорвалась на базаре на северо-западе Пакистана во вторник. Погибли по меньшей мере девять человек, более двух десятков получили ранения, сообщила полиция. Это стало очередным признаком эскалации насилия в регионе, граничащем с Афганистаном.

Нападение произошло в Лакки Марват, районе в провинции Хайбер-Пахтунхва, сказал начальник местной полиции Азмат Уллах.

По его словам, среди погибших - два сотрудника дорожной полиции и женщина.

Уллах не предоставил никаких подробностей, но сказал, что целью нападения, очевидно, были сотрудники дорожной полиции.

По его словам, большинство погибших и раненых были прохожими, в результате взрыва пострадали близлежащие магазины.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Подозрение в подобных нападениях часто падает на пакистанский Талибан, известный как Техрик-е Талибан Пакистан, который в последние годы активизировал свою кампанию против пакистанских сил безопасности.

Полицейские и местные жители осматривают повреждения на месте взрыва бомбы на рынке в Сарай Нораг, 12 мая 2026 года. AP Photo

Эта группировка существует отдельно от афганского правительства талибов, но является его союзником.

Однако пакистанские талибы отрицают свою причастность к теракту, заявив в своем заявлении, что они узнали о взрыве, но не стоят за ним.

Премьер-министр Шахбаз Шариф осудил нападение и выразил соболезнования семьям погибших.

В своем заявлении он сказал, что правительство и все соответствующие учреждения привержены делу искоренения терроризма и не позволят боевикам препятствовать миру и развитию в стране.

Он поручил властям оперативно завершить расследование, выявить виновных и обеспечить привлечение их к ответственности.

Пакистанские власти давно обвиняют правительство афганских талибов в укрывательстве боевиков. Кабул отвергает эти обвинения, заявляя, что не позволяет боевикам использовать афганскую территорию для совершения нападений на другие страны.

Место взрыва бомбы на рынке в Сарай Нораг, 12 мая 2026 года. AP Photo

В последние годы в Пакистане наблюдается всплеск насилия со стороны боевиков, что обостряет отношения с Афганистаном.

Пакистанские талибы и другие военизированные группировки стали более решительными после того, как афганские талибы вернулись к власти в Кабуле в 2021 году.

Напряженность в отношениях между Пакистаном и Афганистаном сохраняется, включая боевые действия, в которых с конца февраля погибли сотни людей.

В начале апреля обе стороны провели мирные переговоры при посредничестве Китая. Однако эпизодические трансграничные столкновения продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью, чем раньше.