Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Девять человек погибли при взрыве бомбы, прикрепленной к рикше, на рынке в Пакистане

Сотрудники полиции в штатском и местные жители осматривают повреждения на месте взрыва бомбы на рынке в Сарай Нораг, 12 мая 2026 года.
Сотрудники полиции в штатском и местные жители осматривают повреждения на месте взрыва бомбы на рынке в Сарай Нораг, 12 мая 2026 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Пакистанские талибы и другие военизированные группировки усилились после того, как афганские талибы вернулись к власти в Кабуле в 2021 году.

Бомба, прикрепленная к рикше, взорвалась на базаре на северо-западе Пакистана во вторник. Погибли по меньшей мере девять человек, более двух десятков получили ранения, сообщила полиция. Это стало очередным признаком эскалации насилия в регионе, граничащем с Афганистаном.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Нападение произошло в Лакки Марват, районе в провинции Хайбер-Пахтунхва, сказал начальник местной полиции Азмат Уллах.

По его словам, среди погибших - два сотрудника дорожной полиции и женщина.

Уллах не предоставил никаких подробностей, но сказал, что целью нападения, очевидно, были сотрудники дорожной полиции.

По его словам, большинство погибших и раненых были прохожими, в результате взрыва пострадали близлежащие магазины.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Подозрение в подобных нападениях часто падает на пакистанский Талибан, известный как Техрик-е Талибан Пакистан, который в последние годы активизировал свою кампанию против пакистанских сил безопасности.

Полицейские и местные жители осматривают повреждения на месте взрыва бомбы на рынке в Сарай Нораг, 12 мая 2026 года.
Полицейские и местные жители осматривают повреждения на месте взрыва бомбы на рынке в Сарай Нораг, 12 мая 2026 года. AP Photo

Эта группировка существует отдельно от афганского правительства талибов, но является его союзником.

Однако пакистанские талибы отрицают свою причастность к теракту, заявив в своем заявлении, что они узнали о взрыве, но не стоят за ним.

Премьер-министр Шахбаз Шариф осудил нападение и выразил соболезнования семьям погибших.

В своем заявлении он сказал, что правительство и все соответствующие учреждения привержены делу искоренения терроризма и не позволят боевикам препятствовать миру и развитию в стране.

Он поручил властям оперативно завершить расследование, выявить виновных и обеспечить привлечение их к ответственности.

Пакистанские власти давно обвиняют правительство афганских талибов в укрывательстве боевиков. Кабул отвергает эти обвинения, заявляя, что не позволяет боевикам использовать афганскую территорию для совершения нападений на другие страны.

Место взрыва бомбы на рынке в Сарай Нораг, 12 мая 2026 года.
Место взрыва бомбы на рынке в Сарай Нораг, 12 мая 2026 года. AP Photo

В последние годы в Пакистане наблюдается всплеск насилия со стороны боевиков, что обостряет отношения с Афганистаном.

Пакистанские талибы и другие военизированные группировки стали более решительными после того, как афганские талибы вернулись к власти в Кабуле в 2021 году.

Напряженность в отношениях между Пакистаном и Афганистаном сохраняется, включая боевые действия, в которых с конца февраля погибли сотни людей.

В начале апреля обе стороны провели мирные переговоры при посредничестве Китая. Однако эпизодические трансграничные столкновения продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью, чем раньше.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Афганистан начал военную операцию против Пакистана

Афганские крестьяне несут убытки из-за запрета опийного мака

Девять человек погибли при взрыве бомбы, прикрепленной к рикше, на рынке в Пакистане