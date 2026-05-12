Мадьяр о новом правительстве Венгрии: "Мы совершим ошибки"

Министры правительства "Тисы" были приведены к присяге перед венгерским парламентом, сформировав таким образом правительство Петера Мадьяра.
В начале церемонии Национальная гвардия Национального собрания внесла в зал государственный и исторические флаги, после чего 16 министров принесли присягу.
В парламенте был представлен присланный президентом Тамашем Шуйоком протокол с перечнем назначенных им министров.
Затем спикер парламента Агнеш Форстхоффер объявила:
Назначены новые министры:
- Министерство здравоохранения: Жолт Хегедюш.
- Министерство юстиции: Марта Гёрёг
- Министерство образования и по делам детей: Юдит Ланнерт
- Министерство финансов: Андраш Карман
- Министерство иностранных дел: Анита Орбан
- Канцелярия премьер-министра: Балинт Рафф
- Министерство социальных и семейных дел: Вильмош Катай-Немет
- Министерство социальных отношений и культуры: Золтан Тарр
- Министерство науки и технологий: Золтан Танач
- Министерство сельского и городского развития: Виктория Лоринц
- Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности: Бона Саболч
- Министерство внутренних дел: Габор Пошфай
- Министерство окружающей среды: Ласло Гайдош
- Министерство экономики и энергетики: Иштван Капитани
- Министерство обороны: Ромулуш Русин-Сенди
- Министерство транспорта и инвестиций: Давид Витези После церемонии приведения к присяге Петер Мадьяр кратко рассказал о своих министрах. Он отметил, что министерства образования, здравоохранения, юстиции и финансов будут играть ключевую роль в изменении системы, так как на них будут возложены самые сложные задачи. Главы этих министерств будут иметь право вето в правительстве.
Петер Мадьяр назвал предстоящую работу своего правительства исторической. Представляя членов своего правительства, он сказал, что они должны устранить последствия двух десятилетий разрушений, раскола, отсталости и потери доверия, а также сделать Венгрию вновь функционирующей, жизнеспособной и уверенной в себе страной.
"Мы не утверждаем, что не совершим ошибок, мы их совершим, а если совершим, то признаем их", - сказал он, попросив депутатов помочь правительству в его работе своими предложениями, критикой и указанием на реальные проблемы.
Петер Мадьяр попросил всех венгров, независимо от того, за какую партию они голосовали, следить за работой правительства, задавать вопросы, обсуждать их и высказывать свое мнение, если оно отклоняется от пути, по которому они сейчас вместе идут.
Бывший глава МИД Петер Сийярто, министр строительства Янош Лазар и бывший лидер фракции "Фидес" Мате Кочиш не присутствовали на церемонии приведения к присяге, но и президентская ложа была пуста, поскольку Тамаш Шуйок отсутствовал на пленарном заседании. Вероятно, это также было связано с отказом министров "Тисы" сфотографироваться с президентом Республики, когда те получали от него верительные грамоты в начале дня.