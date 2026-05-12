Мадьяр о новом правительстве Венгрии: "Мы совершим ошибки"

Пленарное заседание Национального собрания
Пленарное заседание Национального собрания Авторское право  MTI
Авторское право MTI
By Zoltan Siposhegyi
Опубликовано Последние обновления
Министры правительства "Тисы" были приведены к присяге перед венгерским парламентом, сформировав таким образом правительство Петера Мадьяра.

В начале церемонии Национальная гвардия Национального собрания внесла в зал государственный и исторические флаги, после чего 16 министров принесли присягу.

В парламенте был представлен присланный президентом Тамашем Шуйоком протокол с перечнем назначенных им министров.

Затем спикер парламента Агнеш Форстхоффер объявила:

С назначением министров правительство Венгрии сформировано.

Назначены новые министры:

  • Министерство здравоохранения: Жолт Хегедюш.
  • Министерство юстиции: Марта Гёрёг
  • Министерство образования и по делам детей: Юдит Ланнерт
  • Министерство финансов: Андраш Карман
  • Министерство иностранных дел: Анита Орбан
  • Канцелярия премьер-министра: Балинт Рафф
  • Министерство социальных и семейных дел: Вильмош Катай-Немет
  • Министерство социальных отношений и культуры: Золтан Тарр
  • Министерство науки и технологий: Золтан Танач
  • Министерство сельского и городского развития: Виктория Лоринц
  • Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности: Бона Саболч
  • Министерство внутренних дел: Габор Пошфай
  • Министерство окружающей среды: Ласло Гайдош
  • Министерство экономики и энергетики: Иштван Капитани
  • Министерство обороны: Ромулуш Русин-Сенди
  • Министерство транспорта и инвестиций: Давид Витези После церемонии приведения к присяге Петер Мадьяр кратко рассказал о своих министрах. Он отметил, что министерства образования, здравоохранения, юстиции и финансов будут играть ключевую роль в изменении системы, так как на них будут возложены самые сложные задачи. Главы этих министерств будут иметь право вето в правительстве.
Приведение к присяге новых министров
Приведение к присяге новых министров MTI

Петер Мадьяр назвал предстоящую работу своего правительства исторической. Представляя членов своего правительства, он сказал, что они должны устранить последствия двух десятилетий разрушений, раскола, отсталости и потери доверия, а также сделать Венгрию вновь функционирующей, жизнеспособной и уверенной в себе страной.

"Мы не утверждаем, что не совершим ошибок, мы их совершим, а если совершим, то признаем их", - сказал он, попросив депутатов помочь правительству в его работе своими предложениями, критикой и указанием на реальные проблемы.

Петер Мадьяр попросил всех венгров, независимо от того, за какую партию они голосовали, следить за работой правительства, задавать вопросы, обсуждать их и высказывать свое мнение, если оно отклоняется от пути, по которому они сейчас вместе идут.

Венгрия - общий дом всех венгров, и правительство, которое сейчас формируется, будет правительством всех венгров.

Бывший глава МИД Петер Сийярто, министр строительства Янош Лазар и бывший лидер фракции "Фидес" Мате Кочиш не присутствовали на церемонии приведения к присяге, но и президентская ложа была пуста, поскольку Тамаш Шуйок отсутствовал на пленарном заседании. Вероятно, это также было связано с отказом министров "Тисы" сфотографироваться с президентом Республики, когда те получали от него верительные грамоты в начале дня.

