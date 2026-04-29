Трамп предложил Ирану "поскорее поумнеть", США планируют длительную блокаду портов

Президент США Дональд Трамп в среду предупредил Иран, чтобы тот "поскорее взялся за ум" и согласился на мирное соглашение, поскольку переговоры по прекращению военных действий, похоже, все еще находятся в тупике.

"Иран не может собраться с силами. Они не знают, как подписать безъядерную сделку. Им лучше поскорее поумнеть!" - написал Трамп в своей соцсети TruthSocial, дополнив его своим фото со штурмовой винтовкой в руках и надписью "Больше никаких хороших парней".

В выходные в Исламабаде должен был состояться второй раунд мирных переговоров, но Трамп неожиданно приказал своим посланникам не участвовать в них.

Выступая на Fox News, Трамп сказал: "Я сказал своим людям некоторое время назад, когда они уже собирались отправляться: "Вам незачем лететь туда 18 часов".

"Все козыри у нас. Они могут позвонить нам в любое время, но вы больше не будете совершать 18-часовые перелеты, чтобы сидеть и говорить ни о чем", - отметил он.

Он также заявил изданию Axios, что отмена переговоров не означает возобновления боевых действий, подчеркнув, что США "пока об этом не думают".

Специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были отправиться в Пакистан в субботу для "личной беседы", чтобы, "приблизить заключение сделки", сообщил Белый дом в пятницу.

Однако иранские государственные СМИ настаивали на том, что прямые переговоры никогда не велись, поскольку министр иностранных дел Аббас Аракчи завершил свой собственный дипломатический визит в Исламабад перед объявлением Трампа.

Аракчи встретился с главой пакистанского военного ведомства Асимом Муниром, ключевой фигурой в посреднических усилиях, премьер-министром Шехбазом Шарифом и министром иностранных дел Исхаком Даром.

Первый раунд переговоров между Ираном и США состоялся в Пакистане в начале этого месяца, но стороны не смогли прийти к соглашению.

Планы длительной блокады

Тем временем, по сообщениям американских СМИ, Трамп приказал сотрудникам национальной безопасности США готовиться к длительной блокаде иранских портов, чтобы заставить Тегеран отказаться от своей ядерной программы.

Согласно данным Wall Street Journal, Трамп не верит, что Иран ведет переговоры честно, но надеется, что его удастся заставить приостановить обогащение урана на 20 лет и принять жесткие ограничения после этого.

Ссылаясь на неназванных чиновников, WSJ сообщает, что во время встречи в понедельник в Белом доме Трамп решил, что как возобновление бомбардировок, так и выход из конфликта слишком рискованны.

Вместо этого он, как сообщается, заявил чиновникам, что военно-морские силы США будут продолжать оказывать давление на экономику Ирана и мешать экспортировать нефть до тех пор, пока Тегеран не согласится на все требования Вашингтона.

Судоходство на Ближнем Востоке отслеживают в Морской торговой организации Великобритании, 27 апреля 2026 года. AP Photo

Иран фактически закрыл Ормузский пролив, когда 28 февраля началась война. Через этот пролив проходит пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа. Его закрытие привело к резкому росту цен на энергоносители по всему миру.

13 апреля ВМС США начали блокаду иранских портов, которая, по словам Центрального командования США, будет распространяться на "всю иранскую береговую линию".

Эта блокада уже ощущается в Иране: в среду сайты, отслеживающие курсы валют, сообщили, что курс риала по отношению к доллару упал до рекордно низкого уровня.

На черном рынке риал торговался по цене около 1,8 миллиона за доллар США, сообщают биржевые сайты Bonbast и AlanChand.

Когда началась война, доллар США стоил около 1,7 миллиона риалов.

В Иране официально существует несколько фиксированных обменных курсов, но эти два сайта обычно используются в качестве ориентиров для неофициального курса.