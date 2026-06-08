Иран пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре в соседних странах и по региону в целом, если израильские атаки на иранские энергетические объекты продолжатся, поскольку в понедельник стороны обменялись ударами по нефтехимическим объектам.

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Неназванный источник сообщил связанному с КСИР агентству Fars, что любые дальнейшие удары по энергетическим объектам Ирана повлекут атаки на энергетические активы США, Израиля и их региональных партнёров.

По словам источника, нефтяные компании и энергетические фирмы, работающие в регионе и имеющие акционеров из США или Израиля, рассматриваются как законные цели.

Ранее в понедельник иранские СМИ сообщили, что Израиль нанёс удар по нефтехимическому комплексу «Карун».

Предприятие расположено в портовом городе Махшехр в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, одном из ключевых нефтехимических и промышленных регионов страны.

Комплекс «Карун» является одним из крупнейших производителей этилена в Иране и важным узлом инфраструктуры химического экспорта страны. В соцсетях распространялись видеозаписи с дымом и огнём на территории предприятия.

Примерно через час КСИР сообщил, что его Воздушно-космические силы нанесли ответные удары по нефтехимическим объектам в Хайфе.

Хайфа — главный промышленный порт Израиля и центр его нефтехимического сектора; здесь расположен крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод компании Bazan Group, а также многочисленные химические предприятия и терминалы хранения.

Удары по промышленной зоне Хайфы чреваты серьёзными гражданскими и экологическими последствиями с учётом высокой концентрации опасных материалов, хранящихся там.

КСИР заявил, что удары были нанесены по «аналогичным промышленным объектам» тем, которые были поражены в Иране, и предупредил, что Израиль «начал опасную игру», нанося удары по гражданской энергетической инфраструктуре.

Израильские военные, со своей стороны, сообщили, что нанесли удары по военным объектам в западном и центральном Иране. Эти атаки последовали спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по Израилю в ответ на более ранний израильский удар по южным пригородам Бейрута.

Мужчина осматривает обломки иранской ракеты, упавшей в понедельник, 8 июня 2026 года, возле города Иерихон на Западном берегу реки Иордан. (AP Photo/Mahmoud Illean) AP Photo

На своём еженедельном брифинге в понедельник представитель МИД Эсмаил Багхаи прямо отверг утверждение Трампа о том, что Вашингтон пытался предотвратить израильские удары.

«Никто не верит, что Израиль предпримет какие-либо действия без координации с Соединёнными Штатами», — заявил Багхаи, добавив, что Центральное командование вооружённых сил США «полностью скоординировано» с Израилем «как в наступательных, так и в оборонительных операциях».

Багхаи сказал, что военные и дипломатические треки Ирана идут параллельно и что вооружённые силы страны будут действовать «всякий раз, когда это необходимо».

Он заявил, что ответный удар Ирана был нанесён в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, которая закрепляет право государств-членов на индивидуальную или коллективную самооборону в ответ на вооружённое нападение.

Он возложил на США прямую ответственность за действия Израиля, заявив, что Вашингтон несёт ответственность как сторона соглашения о прекращении огня от 8 апреля и что «любое развитие событий в регионе, приводящее к нарушению режима прекращения огня, влечёт за собой прямую ответственность США».

В качестве важнейшего дипломатического сигнала Багхаи впервые дал понять, что запасы обогащённого урана Ирана могут оказаться на повестке дня на втором этапе переговоров — заметный отход от прежней позиции Тегерана о том, что этот вопрос не подлежит обсуждению.

«Любые обсуждения различных аспектов ядерной программы Ирана, включая его запасы обогащённого урана, на данном этапе являются сугубо гипотетическими», — сказал он.

«Если этот этап завершится успешно, этот вопрос станет одной из тем для обсуждения на следующем этапе переговоров».

Он отметил, что текущие переговоры по-прежнему сосредоточены на прекращении войны и что обмен заключёнными с США сейчас не стоит на повестке дня.

Багхаи также опроверг сообщения о том, что Иран нанёс удар по авиабазе «Принс-Султан» в Саудовской Аравии.

«Наши вооружённые силы открыто и мужественно объявляют о любой цели, по которой наносят удар, действуя в рамках законного права Ирана на самооборону. В данном случае мы не получали никаких подобных заявлений или сообщений от наших вооружённых сил», — сказал он.

Он также обвинил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в «полностью предвзятом, нетехническом и политизированном подходе» к иранскому ядерному досье — очередной публичной атаке Тегерана на манеру Гросси вести надзор за деятельностью агентства с начала войны.

Обмен ударами продолжается, несмотря на прекращение огня между Ираном и США, действующее с 8 апреля.

Тегеран настаивает, что соглашение охватывает все фронты, включая Ливан и операции Израиля, — позицию, которую Вашингтон и Израиль отвергают.

Сообщения и видеозаписи в социальных сетях из Ирана свидетельствовали, что израильские удары по Тегерану и другим крупным городам продолжались в понедельник; системы ПВО были приведены в готовность для перехвата подлетающих угроз.