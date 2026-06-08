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КСИР угрожает энергетическим объектам региона на фоне обмена ударами с Израилем

На этом видеокадре запечатлен пуск подземных баллистических ракет Корпусом стражей исламской революции во время учений. Парамилитарный КСИР запустил
На этом видеокадре запечатлен пуск подземных баллистических ракет Корпусом стражей Исламской революции во время учений. Парамилитарный корпус запустил Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Babak Kamiar
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Источник в КСИР предупредил, что новые удары по иранской энергосистеме вызовут атаки по энергообъектам региона после удара Израиля по заводу в Хузестане и ответного обстрела Хайфы.

Иран пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре в соседних странах и по региону в целом, если израильские атаки на иранские энергетические объекты продолжатся, поскольку в понедельник стороны обменялись ударами по нефтехимическим объектам.

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Неназванный источник сообщил связанному с КСИР агентству Fars, что любые дальнейшие удары по энергетическим объектам Ирана повлекут атаки на энергетические активы США, Израиля и их региональных партнёров.

По словам источника, нефтяные компании и энергетические фирмы, работающие в регионе и имеющие акционеров из США или Израиля, рассматриваются как законные цели.

Ранее в понедельник иранские СМИ сообщили, что Израиль нанёс удар по нефтехимическому комплексу «Карун».

Предприятие расположено в портовом городе Махшехр в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, одном из ключевых нефтехимических и промышленных регионов страны.

Комплекс «Карун» является одним из крупнейших производителей этилена в Иране и важным узлом инфраструктуры химического экспорта страны. В соцсетях распространялись видеозаписи с дымом и огнём на территории предприятия.

Примерно через час КСИР сообщил, что его Воздушно-космические силы нанесли ответные удары по нефтехимическим объектам в Хайфе.

Хайфа — главный промышленный порт Израиля и центр его нефтехимического сектора; здесь расположен крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод компании Bazan Group, а также многочисленные химические предприятия и терминалы хранения.

Удары по промышленной зоне Хайфы чреваты серьёзными гражданскими и экологическими последствиями с учётом высокой концентрации опасных материалов, хранящихся там.

КСИР заявил, что удары были нанесены по «аналогичным промышленным объектам» тем, которые были поражены в Иране, и предупредил, что Израиль «начал опасную игру», нанося удары по гражданской энергетической инфраструктуре.

Израильские военные, со своей стороны, сообщили, что нанесли удары по военным объектам в западном и центральном Иране. Эти атаки последовали спустя несколько часов после того, как Иран выпустил ракеты по Израилю в ответ на более ранний израильский удар по южным пригородам Бейрута.

Мужчина осматривает обломки иранской ракеты, упавшей в понедельник, 8 июня 2026 года, возле города Иерихон на Западном берегу реки Иордан. (AP Photo/Mahmoud Illean)
Мужчина осматривает обломки иранской ракеты, упавшей в понедельник, 8 июня 2026 года, возле города Иерихон на Западном берегу реки Иордан. (AP Photo/Mahmoud Illean) AP Photo

На своём еженедельном брифинге в понедельник представитель МИД Эсмаил Багхаи прямо отверг утверждение Трампа о том, что Вашингтон пытался предотвратить израильские удары.

«Никто не верит, что Израиль предпримет какие-либо действия без координации с Соединёнными Штатами», — заявил Багхаи, добавив, что Центральное командование вооружённых сил США «полностью скоординировано» с Израилем «как в наступательных, так и в оборонительных операциях».

Багхаи сказал, что военные и дипломатические треки Ирана идут параллельно и что вооружённые силы страны будут действовать «всякий раз, когда это необходимо».

Он заявил, что ответный удар Ирана был нанесён в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, которая закрепляет право государств-членов на индивидуальную или коллективную самооборону в ответ на вооружённое нападение.

Он возложил на США прямую ответственность за действия Израиля, заявив, что Вашингтон несёт ответственность как сторона соглашения о прекращении огня от 8 апреля и что «любое развитие событий в регионе, приводящее к нарушению режима прекращения огня, влечёт за собой прямую ответственность США».

В качестве важнейшего дипломатического сигнала Багхаи впервые дал понять, что запасы обогащённого урана Ирана могут оказаться на повестке дня на втором этапе переговоров — заметный отход от прежней позиции Тегерана о том, что этот вопрос не подлежит обсуждению.

«Любые обсуждения различных аспектов ядерной программы Ирана, включая его запасы обогащённого урана, на данном этапе являются сугубо гипотетическими», — сказал он.

«Если этот этап завершится успешно, этот вопрос станет одной из тем для обсуждения на следующем этапе переговоров».

Он отметил, что текущие переговоры по-прежнему сосредоточены на прекращении войны и что обмен заключёнными с США сейчас не стоит на повестке дня.

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Багхаи также опроверг сообщения о том, что Иран нанёс удар по авиабазе «Принс-Султан» в Саудовской Аравии.

«Наши вооружённые силы открыто и мужественно объявляют о любой цели, по которой наносят удар, действуя в рамках законного права Ирана на самооборону. В данном случае мы не получали никаких подобных заявлений или сообщений от наших вооружённых сил», — сказал он.

Он также обвинил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в «полностью предвзятом, нетехническом и политизированном подходе» к иранскому ядерному досье — очередной публичной атаке Тегерана на манеру Гросси вести надзор за деятельностью агентства с начала войны.

Обмен ударами продолжается, несмотря на прекращение огня между Ираном и США, действующее с 8 апреля.

Тегеран настаивает, что соглашение охватывает все фронты, включая Ливан и операции Израиля, — позицию, которую Вашингтон и Израиль отвергают.

Сообщения и видеозаписи в социальных сетях из Ирана свидетельствовали, что израильские удары по Тегерану и другим крупным городам продолжались в понедельник; системы ПВО были приведены в готовность для перехвата подлетающих угроз.

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