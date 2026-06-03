Мужчина, удерживавший заложников в здании в Калифорнии, где находятся отделение банка и офис школьного округа, был застрелен сотрудниками ФБР, сообщила в среду полиция.

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«Подозреваемый был убит в результате инцидента со стрельбой с участием сотрудников Федерального бюро расследований», – говорится в заявлении полиции Бейкерсфилда.

Противостояние завершилось примерно через 12 часов после того, как в полицию поступил вызов на место происшествия. Все заложники освобождены, никто не пострадал, как отметили в полиции.

Инцидент в центре Бейкерсфилда начался во вторник днём, когда полицейские отреагировали на сообщение об угрозе взрыва в здании банка Chase.

По данным полиции Бейкерсфилда, мужчина забаррикадировался внутри вместе с несколькими людьми. Двоих отпустили во вторник после переговоров с властями.

Члены семей ждут в квартале от здания банка, где мужчина забаррикадировался с заложниками, Бейкерсфилд, 3 июня 2026 года AP Photo

Расположенные поблизости здания, включая мэрию и штаб-квартиру полиции, были эвакуированы, а ряд улиц временно перекрыт во время захвата заложников.

Сотрудники полиции оцепили район и предупредили жителей держаться подальше. Группа кризисных переговорщиков полицейского управления поддерживала телефонный контакт с подозреваемым.

«Мы задействовали все имеющиеся у нас ресурсы, чтобы завершить ситуацию максимально безопасно», – заявил во вторник сержант полиции Бейкерсфилда Эрик Селедон.

По словам представителя JPMorgan Chase, отделение банка находится на первом этаже здания и сейчас пустует.

Стример Джейкоб Дэвидсон, известный под ником Dad’s Gone Live, находился в квартале от банка, в тату-салоне своей семьи, когда ему начали поступать звонки об угрозе взрыва.

«Я спустился на парковку при банке и видел, как полицейские заходят в здание со служебного входа. Никогда ещё я не видел в этом городе такого количества полицейских», – рассказал Дэвидсон.

На его трансляции через окно в здании была видна женщина, которая во вторник вечером раскачивалась взад-вперёд, а затем присела ниже уровня окна. Позже в кадре появились машущие руки.