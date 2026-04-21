Израиль извинился за осквернение статуи Иисуса Христа в Ливане

Израиль признал и осудил очевидное осквернение израильским солдатом статуи распятого Иисуса в Южном Ливане.

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На фотографии, которая была широко распространена в социальных сетях в понедельник, изображен солдат, разбивающий лицо религиозной иконы кувалдой или тупой стороной топора. Израильские власти подтвердили ее подлинность.

В посте X, опубликованном в понедельник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил этот поступок "в самых резких выражениях", объявив, что военные власти проводят уголовное расследование и что к нарушителю будут применены "жесткие дисциплинарные меры".

"Вчера, как и подавляющее большинство израильтян, я был ошеломлен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛа повредил католическую религиозную икону на юге Ливана", - написал он.

Израильский премьер добавил, что Израиль, "как еврейское государство, дорожит ценностями, основанными на терпимости и взаимном уважении между последователями всех религий".

"В то время как в Сирии и Ливане мусульмане убивают христиан, христианское население Израиля процветает, в отличие от других стран Ближнего Востока", - заявил он.

Фотография, о которой идет речь, была впервые опубликована в социальных сетях Юнисом Тирави, который называет себя палестинским журналистом. Инцидент был запечатлен в Дебеле, христианской деревне, расположенной примерно в 6 километрах от границы Ливана с Израилем.

Осквернение также вызвало острую дискуссию на сайте X между израильским правительством и заместителем премьер-министра Польши Радославом Сикорским.

Сикорский похвалил министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара за извинения в связи с осквернением статуи Иисуса, заявив, что "хорошо, что министр Саар быстро извинился".

Однако далее он заявил, что Израиль должен извлечь уроки из этого инцидента. "Солдаты ЦАХАЛа сами признаются в военных преступлениях. Они убили не только мирных палестинцев, но даже своих собственных заложников", - это явная отсылка к масштабной операции Израиля в Газе, в ходе которой было убито более 70 000 палестинцев, а также израильских заложников - в результате воздушных и наземных ударов.

Двухлетнее наступление стало ответом на террористические атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. В ответ Саар обвинил Сикорского в распространении "клеветнических заявлений" о ЦАХАЛе.

Вначале Саар написал в Х, что "повреждение христианского религиозного символа солдатом ЦАХАЛа на юге Ливана является серьезным и позорным", и извинился "за этот инцидент перед каждым христианином, чьи чувства были задеты".

В последующем твите он отверг комментарии Сикорского как "серьезные, необоснованные и клеветнические в отношении ЦАХАЛа". "ЦАХАЛ - профессиональная и этичная армия (...) Нет ни одной серьезной армии западной демократии, которая не стремилась бы учиться у ЦАХАЛа и его опыта".

Посол США в Израиле Майк Хакаби также осудил осквернение статуи Иисуса, произошедшее на юге Ливана, призвав к "быстрым, суровым и публичным последствиям".

Христиане Ливана не в обиде

Примерно 30% населения Ливана составляют христиане. Это единственная страна на Ближнем Востоке, где власть разделена между мусульманским (шииты и сунниты) и христианским населением - в рамках так называемого Национального пакта.

В Ливане проживают различные христианские меньшинства, в том числе католики-марониты, которые ранее составляли большинство в стране, но сейчас являются меньшинством, греческие православные, греко-католики-мелькиты и армянские апостолы.

Как и другие религиозные общины Ливана, многие христиане оказались под перекрестным огнем во время войны Израиля против шиитской боевой группировки "Хезболлах".

Этот последний инцидент чреват дальнейшей эскалацией напряженности между Израилем и Ливаном на фоне хрупкого перемирия, вступившего в силу в прошлый четверг.

Давний конфликт между Израилем и ливанским ополчением "Хезболлах" был возобновлен 2 марта в более широком контексте военной кампании США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля.

"Хезболлах", поддерживаемая и финансируемая Ираном, обстреляла Израиль ракетами в связи с убийством тогдашнего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, что заставило еврейское государство предпринять ответную широкомасштабную воздушную и наземную операцию.

С момента возобновления боевых действий в Ливане погибло более 2 000 человек, тысячи были вынуждены покинуть свои дома, в том числе христиане.

Несмотря на перемирие, столкновения между ЦАХАЛом и "Хезболлах" продолжаются в буферной зоне между югом Ливана и Израилем.

По сообщениям, ЦАХАЛ продолжает сносить здания в этом районе, предостерегая многих жителей от возвращения в свои дома или приближения к обозначенному списку деревень в понедельник.

Серия дипломатических инцидентов

Ранее в ходе другого инцидента, связанного с церковью, 9 марта отец Пьер Аль-Рахи был убит в результате обстрела израильским танком дома, расположенного в деревне Клайяа на южной границе Ливана.

Папа Лев XIV отреагировал на его убийство, выразив "глубокую скорбь по всем жертвам взрывов на Ближнем Востоке за последние несколько дней", включая "отца Пьера Эль-Рахи, маронитского священника, убитого в Клайяа".

Кроме того, 29 марта израильские власти не позволили Латинскому патриарху Иерусалима войти в Храм Гроба Господня, чтобы "впервые за много веков" отслужить мессу в Вербное воскресенье.

Это решение вызвало массовое осуждение со стороны западных лидеров, включая итальянского премьера Джорджу Мелони, которая назвала этот инцидент "оскорблением не только верующих, но и всех сообществ, признающих религиозную свободу".

Президент Франции Эммануэль Макрон также осудил "вызывающий рост нарушений статуса Святых мест в Иерусалиме".

Позднее премьер-министр Израиля отменил полицейский запрет, который первоначально препятствовал кардиналу Пьербаттисте Пиццабалле войти в церковь, заявив, что ему запретили доступ в помещение по соображениям безопасности в свете продолжающейся войны Израиля против Ирана.

"За последние несколько дней Иран неоднократно наносил удары баллистическими ракетами по святым местам всех трех монотеистических религий в Иерусалиме. В результате одного из ударов фрагменты ракеты упали в нескольких метрах от Храма Гроба Господня", - заявил Нетаньяху.

"Сегодня из особой заботы о его безопасности кардинала Пиццабаллу попросили воздержаться от проведения мессы в храме Гроба Господня. Хотя я понимаю эту озабоченность, как только я узнал об инциденте с кардиналом Пиццабаллой, я дал указание властям позволить Патриарху проводить службы по своему усмотрению", - добавил он.