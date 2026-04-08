КНДР произвела запуск баллистических ракет, объявив Южную Корею "самым враждебным государством"

Северная Корея в среду выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря. Это был второй запуск за два дня, сообщили южнокорейские военные, причём он был произвдён через несколько часов после того, как высокопоставленный северокорейский чиновник перечеркнул надежды Сеула на потепление отношений.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи уточнил, что в среду утром несколько ракет стартовали из восточного прибрежного района Вонсан и пролетели около 240 километров в направлении восточных вод Северной Кореи. Здесь добавили, что ещё одна северокорейская баллистическая ракета, выпущенная позже в среду, пролетела почти в 700 километрах от северо-восточного побережья.

Южнокорейские военные заявили, что по-прежнему готовы отразить любые провокации со стороны Северной Кореи в рамках прочного военного союза с США.

Ранее сообщалось, что во вторник из столичного региона КНДР был зафиксирован запуск неопознанного снаряда. Южнокорейские СМИ сообщили, что снаряд, также, вероятно, баллистическая ракета, исчез с южнокорейских военных радаров после того, как на начальной стадии запуска были обнаружены аномальные изменения. Согласно сообщениям, это указывало на то, что запуск закончился неудачей.

Боевые слова Пхеньяна

Запуски были произведены после того, как Пхеньян дал понять, что не намерен улучшать отношения с Сеулом, правительство которого продолжает выражать надежду на возобновление давно заглохшего диалога.

Во вторник вечером Чан Кум Чоль, первый заместитель министра министерства иностранных дел Северной Кореи, заявил, что Южная Корея всегда будет оставаться для КНДР "самым враждебным государством". Он назвал Южную Корею "всемирно известными глупцами", выдающими желаемое за действительное в связи с недавним заявлением Ким Ё Чжон, влиятельной сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына.

После того как президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выразил сожаление по поводу предполагаемых полетов гражданских беспилотников в Северную Корею, Ким Ё Чжон в понедельник похвалила его за то, что она назвала честностью и мужеством, но повторила угрозу нанести ответный удар, если такие полеты повторятся. Официальные лица Южной Кореи в ответ назвали заявление Ким Ё Чжон значимым прогрессом в отношениях.

Чан сказал, что заявление было сделано в качестве предупреждения. Он также раскритиковал Южную Корею за то, что она недавно стала одним из авторов резолюции ООН о предполагаемых нарушениях прав человека на Севере.

Ракетные испытания связаны с топливом?

Пхеньян настроен решительно в связи с недавним участием Южной Кореи в разработке резолюции ООН о предполагаемых нарушениях прав человека со стороны КНДР.

Северная Корея отказалась возвращаться к переговорам с Южной Кореей и США и настаивала на расширении своего ядерного арсенала после того, как дипломатия Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом потерпела крах в 2019 году. Вместо этого Северная Корея стремится укрепить связи с Россией, Китаем и другими странами, втянутыми в конфронтацию с США.

В сентябре прошлого года Ким Чен Ын отправился в Пекин, чтобы принять участие в военном параде вместе с другими иностранными лидерами, и провел свой первый за шесть лет саммит с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили в среду, что министр иностранных дел Китая Ван И посетит Северную Корею в четверг с двухдневным визитом. Ранее на этой неделе Северная Корея заявила, что Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированного твердотопливного двигателя для вооружения и назвал это значительным достижением, расширяющим стратегический военный арсенал его страны.

Ракеты со встроенным твёрдым топливом легче перемещать и скрывать их запуски, чем оружие на жидком топливе, которое, как правило, должно быть заправлено перед запуском и не может работать долго. Южнокорейское разведывательное агентство сообщило законодателям в понедельник, что испытание двигателя, вероятно, было связано с попытками создать более мощную твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести несколько ядерных боеголовок, по словам присутствовавших на встрече законодателей.

Эксперты говорят, что Северная Корея хочет, чтобы ракеты с несколькими боеголовками преодолевали противоракетную оборону США, но они сомневаются, что Пхеньян овладел технологией, необходимой для приобретения такого оружия.