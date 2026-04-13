Заявление Имамоглу в Страсбурге: ЕСПЧ направил вопросы правительству Турции

Европейский суд по правам человека уведомил правительство Турции о жалобе "Имамоглу против Турции" и направил свои вопросы. ЕСПЧ рассматривает жалобу со стороны Экрема Имамоглу, мэра столичного муниципалитета Стамбула (IBB) и кандидата в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), поданную заявителем в связи с его содержанием под стражей до суда по подозрению в создании и руководстве преступной организацией, получении взяток, вмешательстве в проведение государственных тендеров и незаконном получении персональных данных.

Об сообщается в официальном пресс-релизе ЕСПЧ.

Уведомление о деле - это этап судебного разбирательства, на котором правительство информируется о том, что против него подана жалоба и что cуд запрашивает дополнительную информацию.

"Суд не принимает дела или вопросы к рассмотрению по собственной инициативе; он рассматривает возможные нарушения прав человека, когда люди или государства подают в него жалобу. Уведомление (часто называемое «сообщением») не означает, что дело является приемлемым или что имело место нарушение Европейской конвенции о правах человека. Решение Суда по делу выносится на более позднем этапе" - сообщается в пресс-релизе.

ЕСПЧ сообщает, что 23 марта 2026 года правительству Турции было направлено уведомление о подаче заявления с вопросами от суд в связи с жалобой оппозиционного политика. Изложение фактов, представленное правительству, доступно на английском языке на веб-сайте ЕСПЧ.

В свой жалобе в ЕСПЧ Имамоглу утверждает, что в деле против него отсутствуют конкретные доказательства, вызывающие "обоснованные подозрения" в отношении него, и что ордера на арест были выданы без обоснования и с использованием распечатанных заявлений. Заявитель утверждает, что нет эффективных возражений против содержания под стражей из-за имеющегося в деле постановления об ограничении свободы и что процесс рассмотрения дела в Конституционном суде превышает разумный срок, и утверждает, что основная цель - политическая, поскольку его задержание произошло сразу после того, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента, что было предпринято с целью помешать его избирательной кампании и что это нарушает его право на свободные выборы.

Суд попросил правительство предоставить ему полную копию материалов расследования и всю информацию и документы, содержащиеся в деле, и задал Турции вопросы, касающиеся рассматриваемого заявления:

Были ли исчерпаны внутренние средства правовой защиты?

Суд поинтересовался, исчерпал ли Имамоглу все эффективные средства правовой защиты в Турции, прежде чем передавать свое дело в Европу.

Может ли задержание быть основано на "разумных подозрениях"?

В соответствии со статьей 5/1-c Конвенции суд спрашивает, были ли доказательства в деле на момент ареста достаточными, чтобы убедить беспристрастного наблюдателя в том, что Имамоглу мог совершить преступление.

Были ли решения о задержании обоснованными, была ли продолжительность задержания разумной?

В соответствии со статьей 5(3) Конвенции суд спрашивает, приводили ли судьи, принимавшие решение о задержании, конкретные и индивидуальные причины вместо стереотипных заявлений и превышала ли продолжительность задержания предел "разумного срока".

Мог ли он эффективно оспорить задержание?

В соответствии со статьей 5 § 4 Конвенции задаются два вопроса:

(a) Помешало ли ограничение доступа к материалам следствия Имамоглу эффективно оспорить свое содержание под стражей?

(b) Рассмотрел ли Конституционный суд индивидуальное ходатайство с должной оперативностью; смог ли он предоставить эффективное средство правовой защиты, чтобы постановить его освобождение?

Было ли задержание политически мотивированным?

В соответствии со статьей 18 Конвенции, Суд задается вопросом, использовало ли государство свои полномочия по ограничению свободы в политических целях после выдвижения его кандидатуры на пост президента. По этому вопросу Суд прямо ссылается на свое прецедентное право по делу "Селахаттин Демирташ против Турции".

Было ли нарушено право быть избранным?

В соответствии со статьей 3 Протокола № 1 суд задается вопросом, не помешало ли уголовное преследование и содержание под стражей Имамоглу фактически провести свою президентскую избирательную кампанию и не нарушило ли его право быть избранным.

Суд также сослался на бывшего сопредседателя партии HDP Селахаттина Демирташа.

В ноябре 2025 года ЕСПЧ отклонил просьбу Турции о пересмотре вердикта в отношении Демирташа Большой палатой ЕСПЧ, и решение о нарушении прав и освобождении Демирташа стало окончательным.

Что означает обращение в ЕСПЧ?

Тот факт, что ЕСПЧ задал эти вопросы, свидетельствует о том, что заявление заслуживает рассмотрения по существу, но не означает вынесения решения о нарушении на данном этапе. Суд также попросил турецкое правительство прислать полный текст материалов расследования.

В декабре ЕСПЧ объявил, что заявление о содержании Имамоглу под стражей будет рассмотрено в приоритетном порядке.

Имамоглу содержится в тюрьме Силиври с 23 марта. В расследовании, которое началось с арестов 19 марта, фигурируют 122 задержанных. В обвинительном заключении, которое было оглашено через 237 дней, в качестве "подозреваемых" фигурируют 402 человека. Обвинительное заключение включает 17 пунктов, в том числе "преднамеренное загрязнение окружающей среды", а также многочисленные финансовые обвинения. Обвинительное заключение состоит из 3 900 страниц.