Заявление Имамоглу в Страсбурге: ЕСПЧ направил вопросы правительству Турции

ЕСПЧ рассматривает заявление оппозиционного политика Экрема Имамоглу в приоритетном порядке и сообщает, что суд уведомил правительство Турции о жалобе, а также просит ответить на ряд вопросов.
Европейский суд по правам человека уведомил правительство Турции о жалобе "Имамоглу против Турции" и направил свои вопросы. ЕСПЧ рассматривает жалобу со стороны Экрема Имамоглу, мэра столичного муниципалитета Стамбула (IBB) и кандидата в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), поданную заявителем в связи с его содержанием под стражей до суда по подозрению в создании и руководстве преступной организацией, получении взяток, вмешательстве в проведение государственных тендеров и незаконном получении персональных данных.
Об сообщается в официальном пресс-релизе ЕСПЧ.
Уведомление о деле - это этап судебного разбирательства, на котором правительство информируется о том, что против него подана жалоба и что cуд запрашивает дополнительную информацию.
"Суд не принимает дела или вопросы к рассмотрению по собственной инициативе; он рассматривает возможные нарушения прав человека, когда люди или государства подают в него жалобу. Уведомление (часто называемое «сообщением») не означает, что дело является приемлемым или что имело место нарушение Европейской конвенции о правах человека. Решение Суда по делу выносится на более позднем этапе" - сообщается в пресс-релизе.
ЕСПЧ сообщает, что 23 марта 2026 года правительству Турции было направлено уведомление о подаче заявления с вопросами от суд в связи с жалобой оппозиционного политика. Изложение фактов, представленное правительству, доступно на английском языке на веб-сайте ЕСПЧ.
В свой жалобе в ЕСПЧ Имамоглу утверждает, что в деле против него отсутствуют конкретные доказательства, вызывающие "обоснованные подозрения" в отношении него, и что ордера на арест были выданы без обоснования и с использованием распечатанных заявлений. Заявитель утверждает, что нет эффективных возражений против содержания под стражей из-за имеющегося в деле постановления об ограничении свободы и что процесс рассмотрения дела в Конституционном суде превышает разумный срок, и утверждает, что основная цель - политическая, поскольку его задержание произошло сразу после того, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента, что было предпринято с целью помешать его избирательной кампании и что это нарушает его право на свободные выборы.
Суд попросил правительство предоставить ему полную копию материалов расследования и всю информацию и документы, содержащиеся в деле, и задал Турции вопросы, касающиеся рассматриваемого заявления:
- Были ли исчерпаны внутренние средства правовой защиты?
Суд поинтересовался, исчерпал ли Имамоглу все эффективные средства правовой защиты в Турции, прежде чем передавать свое дело в Европу.
- Может ли задержание быть основано на "разумных подозрениях"?
В соответствии со статьей 5/1-c Конвенции суд спрашивает, были ли доказательства в деле на момент ареста достаточными, чтобы убедить беспристрастного наблюдателя в том, что Имамоглу мог совершить преступление.
- Были ли решения о задержании обоснованными, была ли продолжительность задержания разумной?
В соответствии со статьей 5(3) Конвенции суд спрашивает, приводили ли судьи, принимавшие решение о задержании, конкретные и индивидуальные причины вместо стереотипных заявлений и превышала ли продолжительность задержания предел "разумного срока".
- Мог ли он эффективно оспорить задержание?
В соответствии со статьей 5 § 4 Конвенции задаются два вопроса:
(a) Помешало ли ограничение доступа к материалам следствия Имамоглу эффективно оспорить свое содержание под стражей?
(b) Рассмотрел ли Конституционный суд индивидуальное ходатайство с должной оперативностью; смог ли он предоставить эффективное средство правовой защиты, чтобы постановить его освобождение?
- Было ли задержание политически мотивированным?
В соответствии со статьей 18 Конвенции, Суд задается вопросом, использовало ли государство свои полномочия по ограничению свободы в политических целях после выдвижения его кандидатуры на пост президента. По этому вопросу Суд прямо ссылается на свое прецедентное право по делу "Селахаттин Демирташ против Турции".
- Было ли нарушено право быть избранным?
В соответствии со статьей 3 Протокола № 1 суд задается вопросом, не помешало ли уголовное преследование и содержание под стражей Имамоглу фактически провести свою президентскую избирательную кампанию и не нарушило ли его право быть избранным.
Суд также сослался на бывшего сопредседателя партии HDP Селахаттина Демирташа.
В ноябре 2025 года ЕСПЧ отклонил просьбу Турции о пересмотре вердикта в отношении Демирташа Большой палатой ЕСПЧ, и решение о нарушении прав и освобождении Демирташа стало окончательным.
Что означает обращение в ЕСПЧ?
Тот факт, что ЕСПЧ задал эти вопросы, свидетельствует о том, что заявление заслуживает рассмотрения по существу, но не означает вынесения решения о нарушении на данном этапе. Суд также попросил турецкое правительство прислать полный текст материалов расследования.
В декабре ЕСПЧ объявил, что заявление о содержании Имамоглу под стражей будет рассмотрено в приоритетном порядке.
Имамоглу содержится в тюрьме Силиври с 23 марта. В расследовании, которое началось с арестов 19 марта, фигурируют 122 задержанных. В обвинительном заключении, которое было оглашено через 237 дней, в качестве "подозреваемых" фигурируют 402 человека. Обвинительное заключение включает 17 пунктов, в том числе "преднамеренное загрязнение окружающей среды", а также многочисленные финансовые обвинения. Обвинительное заключение состоит из 3 900 страниц.