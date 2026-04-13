Сбор оливок в Колизее: масло древних римлян, возрожденное среди руин

Оливковые деревья в Колизее
Оливковые деревья в Колизее
Авторское право Euronews
By Stefania De Michele & Fanuel Morelli
Опубликовано Последние обновления
Только в городском периметре Рима насчитывается около 2 200 хозяйств. Наследие, благодаря которому столица фактически является крупнейшим сельскохозяйственным муниципалитетом в Европе.

В самом сердце археологического парка Колизей, среди колонн, руин и нескончаемого потока туристов со всего мира, сбор урожая оливок становится всё более узнаваемой и символичной сценой. Под оливковыми деревьями на земле растянуты зелёные сети, собирающие плоды, падающие после встряхивания ветвей; ящики наполняются один за другим, и эта работа естественно вписывается в уникальный ландшафт археологической зоны. Это образ, соединяющий археологию и сельское хозяйство: руки, работающие среди ветвей, на фоне самых известных в мире камней.

Здесь оливковые деревья — не декоративная деталь, а живая часть пейзажа. Именно эта сцена, находящаяся на границе между сельской местностью и городом, стала отправной точкой проекта Olio di Roma IGP (защищённое географическое указание): преобразования, которые возвращают сельское хозяйство в городскую ткань столицы, заново открывая его продуктивное измерение наряду с историческим и монументальным.

Оливковые деревья в знаковых местах Рима

Логика проекта — в повсеместном восстановлении. Речь идёт не только о крупных пригородных сельскохозяйственных зонах, но и о парках, исторических виллах и городских пространствах, где оливковые деревья годами присутствовали молча и незаметно. Работа, начатая Campidoglio, представляет собой систематическую перепись деревьев в городе; уже ведутся работы в таких местах, как Вилла Глори и Вилла Чиги, а также в парке Колизея и многочисленных садах районов.

Как рассказала нам советник по вопросам окружающей среды Roma Capitale Сабрина Альфонси, идея возникла из необходимости заново прочитать город через его сельскохозяйственные следы — часто скрытые, но всё ещё живые:

«Сбор урожая оливок в парке Колизея стал одним из первых сильных сигналов. С этого момента началась работа по составлению карты оливковых рощ в городе: в проекте участвуют Вилла Глори, Вилла Чиги и многие другие зелёные зоны, где оливковые деревья присутствуют, но часто забыты. Мы восстановили около 400 оливковых деревьев на Вилле Глори, а также проводим работы в других районах, потому что эти деревья рассказывают о широкой сельскохозяйственной истории города».

Сбор урожая оливок в археологическом парке Колизея
Сбор урожая оливок в археологическом парке Колизея

Рим: европейский рекорд между зеленью, полями и урбанизацией

В рамках этой инициативы просматривается и более широкое видение города. Рим предстает как система, в которой природа, сельское хозяйство и урбанизация сосуществуют в равновесии, даже если это не всегда заметно. Цифры впечатляют: около трети городской территории занимают зелёные зоны, ещё треть — сельскохозяйственные угодья, и лишь оставшаяся часть — урбанизированные пространства. Только в пределах городской черты насчитывается около 2 200 ферм. Это наследие делает Рим крупнейшим сельскохозяйственным муниципалитетом Европы.

В такой перспективе оливковое масло становится одним из самых ярких символов этой «смешанной» идентичности — между городом и деревней, между археологией и сельской местностью.

Требования к качеству

С точки зрения производства Olio di Roma IGP опирается на региональную цепочку поставок, включающую около 120 хозяйств в Лацио. Это не просто знак качества, а продукт, регулируемый строгими техническими спецификациями, которые устанавливают чёткие параметры и высокие стандарты.

Тициана Торнелли, вице‑президент консорциума Olio di Roma IGP, подчёркивает именно этот технический аспект, лежащий в основе узнаваемости продукта: «Спецификация Olio di Roma IGP содержит очень точные параметры, гарантирующие качество: масло с низкой кислотностью и высоким содержанием полифенолов. Эти природные антиоксиданты, такие как витамин Е, играют важную роль как во вкусе, так и в пользе для здоровья, особенно для сердечно‑сосудистой системы и для сохранности самого продукта».

Olio di Roma PGI
Olio di Roma PGI

Рим "изобрел" оливковое масло

Связь с историей здесь не просто показательна — она существенна. Именно Рим научил использовать оливковое масло во всех сферах жизни и развил его производство с помощью древних маслобоен, распространив культуру масла по всей империи.

В Древнем Риме масло было центральным элементом повседневности: пищей, топливом для ламп, основой для косметики и ухода за телом. Его широкое применение сделало масло одним из ключевых продуктов римской экономики и культуры.

«Для римлян масло было всеобъемлющим продуктом: его использовали для еды, для освещения, для косметики и ухода за телом. Оно было центральным элементом повседневной жизни и сопровождало развитие римской цивилизации на протяжении всей империи», — объясняет Торнелли.

Где найти Olio di Roma PGI

Параллельно с производством развивается новая сеть дистрибуции, выводящая Olio di Roma PGI за пределы традиционных каналов. Продукт уже представлен в книжных магазинах музеев муниципалитета Рима и постепенно распространяется на ключевые культурные объекты — такие как Ara Pacis и Palazzo Braschi, — укрепляя связь между городской идентичностью и культурным потреблением.

Одновременно сайт Консорциума становится прямой точкой доступа к цепочке поставок: через официальную платформу www.olioromaigp.it, (источник на итальянском языке) можно связаться с производителями и приобрести масло напрямую.

Идея заключается в создании двойной сети: с одной стороны — прямые и прозрачные продажи, с другой — присутствие в символических местах римской культуры, где продукт становится не только продуктом питания, но и частью повествования.

В этом же направлении развивается проект единого контейнера Olio di Roma IGP, призванного объединить различные продукты в узнаваемом и легко распространяемом формате. Эта инициатива ориентирована и на международный рынок, где название «Рим» обладает сильной эмоциональной и культурной привлекательностью, делая продукт мгновенно узнаваемым.

Туризм, от музеев до оливковых деревьев

Наконец, проект открывает дорогу туризму. Так называемые «Via dell’Olio di Roma IGP» — маршруты, которые соединяют город с фермами Лацио, создавая систему «масляного туризма», позволяющую проследить весь цикл производства — от оливковой рощи до дегустации.

Эта концепция выходит за рамки простого посещения сельской местности: она включает рестораны, музеи, исторические мастерские и школы, превращая масло в масштабный и непрерывный культурный опыт.

От Колизея до исторических вилл, от музеев до сельских ландшафтов региона — Olio di Roma PGI становится нитью, сшивающей воедино часто разрозненную географию. Это проект, который выходит далеко за пределы агропродовольственного производства и стремится вернуть столице одну из её древнейших идентичностей: город, который в своей глубинной природе остаётся одновременно сельскохозяйственным и монументальным.

