Война пересекла границу Финляндии: на ее территории упали два дрона, ВВС подтвердили, что один из них - украинский Ан-196

Финские солдаты управляют беспилотником на полигоне Роваярви во время арктических учений
Финские солдаты управляют беспилотником на полигоне Роваярви во время арктических учений
Авторское право AP Photo/Aino Vaananen
By Malek Fouda
Опубликовано Последние обновления
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо утверждает, что украинские беспилотники, скорее всего, сбились с курса из-за российских помех и упали на территории скандинавской страны

Два беспилотника упали в воскресенье вблизи южного финского города Коувола. Министерство обороны страны квалифицировало инцидент как "предполагаемое нарушение территориальных границ".

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что это могли быть сбившиеся с курса украинские дроны.

"Беспилотники проникли на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьезно", - говорится в заявлении министра обороны Антти Хакканена, который добавил, что на место происшествия были направлены представители органов безопасности для расследования инцидента.

Орпо сообщил финской государственной телерадиокомпанией Yle, что "скорее всего, это украинские беспилотники, но это будет расследовано, а затем объявлено позже".

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

Орпо отметил, что Украина недавно совершила нападения на российские территории вдоль 1340-километровой границы с Финляндией. Он добавил, что глушение сигналов Кремля могло привести к тому, что украинские беспилотники сбились с пути.

Хакканен сказал, что расследование продолжается, "и дальнейшие подробности будут предоставлены, как только информация будет проверена".

По данным министерства обороны Финляндии, "несколько низколетящих медленных объектов были замечены в воздушном пространстве Финляндии в морской зоне и на юго-востоке Финляндии в воскресенье утром". ВВС выслали истребитель F/A-18 Hornet для идентификации, добавили в министерстве.

"Один беспилотник упал на землю к северу от Коуволы, а другой - к востоку. Полиция оцепила эти районы для дальнейшего расследования", - отметили в министерстве.

Позднее Военно-воздушные силы Финляндии подтвердили, что один из упавших дронов - украинский АН-196, дальность полета которого может достигать 1000-2000 километров. О принадлежности второго пока не сообщалось.

Дополнительные источники • AFP

Также по теме

Почетный консул Украины в Монако: "Украинцы создали здесь семью"

Власти Зимбабве сообщили о гибели 15 граждан, завербованных Россией на войну в Украине

Перехватили, ввели вещество, отобрали наличные: сотрудники украинского банка рассказали о венгерском захвате