Поврежденный российский СПГ-танкер Arctic Metagaz буксируют в Ливию

Ливийские власти опубликовали видео и фотографии, на которых видно буксирный трос, прикреплённый к поврежденному российскому газовозу Arctic Metagaz, дрейфующий последние три недели в Средиземном море после предполагаемой атаки морского дрона.

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Судно входит в состав так называемого "теневого флота" России, перевозящего ископаемое топливо в нарушение международных санкций, введенных в связи с российским вторжением в Украину.

Ливийская береговая охрана сообщила, что танкер, перевозящий сжиженный природный газ, буксируется в безопасную зону у города Зувара на западном побережье Ливии.

Ливийская Национальная нефтяная корпорация заявила в минувшие выходные, что сотрудничает с итальянской энергетической компанией Eni, чтобы безопасно доставить танкер к берегу и предотвратить экологическую катастрофу.

Российские власти утверждают, что Arctic Metagaz был поврежден украинскими морскими дронами вблизи вод Мальты. Все члены экипажа были спасены. Украина пока не комментировала ситуацию.

По данным Всемирного фонда дикой природы российский танкер под действием ветров и течений отнесло к побережью Ливии. В природоохранной организации предупреждают о серьезных экологических рисках для одного из самых уязвимых и богатых биоразнообразием районов Средиземного моря.