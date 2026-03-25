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В Чехии арестованы подозреваемые в поджоге цеха по производству дронов

Сгоревший промышленные комплекс в Пардубице
Сгоревший промышленные комплекс в Пардубице Авторское право  Vostarek Josef/CTK via AP
Авторское право Vostarek Josef/CTK via AP
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
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Ответственность за поджог цеха по производству дронов в Чехии взяла на себя неизвестная ранее пропалестинская группа. Но власти не исключают версию об операции под ложным флагом и возможной причастности к диверсии России.

Полиция Чехия объявила о задержании трёх подозреваемых в умышленном поджоге промышленного объекта в Пардубице. Речь идет о складе оборонного холдинга LPP Holding, производящего беспилотные летательные аппараты, поставляемые в том числе в Украину. Один из подозреваемых был задержан в сотрудничестве с полицией и прокуратурой Словакии, двое других - на территории Чехии. Сообщается, что задержанные - граждане Чехии и США.

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Окружной суд в Пардубице оставил под стражей двух человек - мужчину и женщину - по обвинению в террористическом нападении и участии в террористической группировке.

Чешские СМИ сообщают, что арестованный мужчина является гражданином США и он выкрикивал пропалестинские лозунги на английском языке, когда его доставили в суд, а у здания суда собрались сторонники пропалестинских движений с флагами и в арафатках.

Поджог был совершен 20 марта. Сгорел цех, выпускающей беспилотные системы, огонь также серьезно повредил административное здание. Руководство оборонного предприятия заявило об ущербе на сотни миллионов чешских крон.

Ответственность на себя взяла неизвестная ранее пропалестинская группа The Earthquake Faction. Она потребовала от LPP Holding прекратить сотрудничество с израильской компанией Elbit Systems и грозит опубликовать похищенные внутренние документы, если до 20 апреля сотрудничество с Израилем не прекратится. В холдинге заявили, что не производят оружие для Израиля, а планы партнерства с Elbit Systems не были реализованы. Компания также не знает, о каких документах заявляют злоумышленники.

Между тем власти Чехии также рассматривают версию о том, что речь может идти о так называемой операции под ложным флагом и новообразованная пропалестинская группа на самом деле является прикрытием для другой организации или государственного субъекта. В связи с этим следствие изучает возможную причастность к диверсии России, которая проводит гибридные операции в Европе с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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