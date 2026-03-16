Что такое HELIOS, американский лазер, уничтожающий дешевые иранские беспилотники за центы

Иранская война, продолжающаяся уже третью неделю, обходится США крайне дорого: в пятницу представитель администрации Трампа заявил, что конфликт "на данный момент обошёлся в 12 миллиардов долларов", что составляет около 10,4 млрд евро, или чуть меньше 1 млрд долларов в день.

Иран ответил на американо‑израильскую интервенцию собственной кампанией ударов по соседним странам, используя дешёвые беспилотники, включая разработанный в Тегеране Shahed‑136 стоимостью от 20 000 до 50 000 долларов (17 400–43 500 евро). США, в свою очередь, сбивают их ракетами Patriot стоимостью 3–4 млн долларов (2,6–3,5 млн евро) и перехватчиками THAAD по 10 млн долларов (8,7 млн евро) за единицу.

Несмотря на то что военный бюджет Вашингтона в 900 млрд долларов (783,8 млрд евро) многократно превышает иранский, а оборонные расходы Ирана в 2025 году составляют около 23 млрд долларов (21 млрд евро), такая асимметрия делает войну экономически невыгодной для США.

Однако Вашингтон внедряет технологии, способные изменить баланс затрат, снизив стоимость перехвата беспилотника с миллионов долларов до нескольких центов — речь идёт о лазерном оружии. На прошлой неделе стало известно, что эсминец ВМС США USS Preble класса Arleigh Burke сбил несколько иранских дронов с помощью новой лазерной системы HELIOS.

Лазерное оружие и его возможности

HELIOS — это 60‑киловаттная высокоэнергетическая лазерная система с интегрированным оптическим ослепителем и комплексом наблюдения. Она предназначена для перехвата боевых дронов, самолётов и ракет. Название системы совпадает с именем древнегреческого бога солнца.

Разработанная Lockheed Martin, система интегрируется на корабли ВМС США и амфибийные суда для защиты от беспилотников и ракетных угроз. Пока что единственным кораблём, оснащённым HELIOS, остаётся USS Preble, развернутый у берегов Ирана. Контракт на разработку был заключён в январе 2018 года, а успешные испытания прошли в феврале 2026 года.

HELIOS способен работать в двух режимах: низкоэнергетическом — для "ослепления" цели, нарушая её наведение, и высокоэнергетическом — для "уничтожения" путём перегрева. Lockheed Martin отмечает, что система масштабируема, а её архитектура уже позволяет достигать мощности в 120 киловатт. Компания описывает её как "нечто большее, чем лазер, HELIOS — это интегрированная система оружия".

Система также выполняет функции наблюдения и разведки благодаря тепловизору, ночному видению и камере сверхвысокой чёткости, позволяющим обнаруживать и отслеживать цели на расстоянии до 8 км.

Ограничения технологии

Эффективность HELIOS снижается при дожде, тумане, дыме, пыли и других атмосферных помехах, которые рассеивают лазерный луч. Кроме того, система требует значительных энергетических ресурсов и имеет ограниченную дальность действия.