Что такое HELIOS, американский лазер, уничтожающий дешевые иранские беспилотники за центы

Лазер высокой энергии с интегрированным оптическим ослепителем и системой наблюдения, установленный на военном корабле США, на прошлой неделе сбил несколько беспилотников. Вот что вам нужно знать об этой революционной технологии.
Иранская война, продолжающаяся уже третью неделю, обходится США крайне дорого: в пятницу представитель администрации Трампа заявил, что конфликт "на данный момент обошёлся в 12 миллиардов долларов", что составляет около 10,4 млрд евро, или чуть меньше 1 млрд долларов в день.
Иран ответил на американо‑израильскую интервенцию собственной кампанией ударов по соседним странам, используя дешёвые беспилотники, включая разработанный в Тегеране Shahed‑136 стоимостью от 20 000 до 50 000 долларов (17 400–43 500 евро). США, в свою очередь, сбивают их ракетами Patriot стоимостью 3–4 млн долларов (2,6–3,5 млн евро) и перехватчиками THAAD по 10 млн долларов (8,7 млн евро) за единицу.
Несмотря на то что военный бюджет Вашингтона в 900 млрд долларов (783,8 млрд евро) многократно превышает иранский, а оборонные расходы Ирана в 2025 году составляют около 23 млрд долларов (21 млрд евро), такая асимметрия делает войну экономически невыгодной для США.
Однако Вашингтон внедряет технологии, способные изменить баланс затрат, снизив стоимость перехвата беспилотника с миллионов долларов до нескольких центов — речь идёт о лазерном оружии. На прошлой неделе стало известно, что эсминец ВМС США USS Preble класса Arleigh Burke сбил несколько иранских дронов с помощью новой лазерной системы HELIOS.
Лазерное оружие и его возможности
HELIOS — это 60‑киловаттная высокоэнергетическая лазерная система с интегрированным оптическим ослепителем и комплексом наблюдения. Она предназначена для перехвата боевых дронов, самолётов и ракет. Название системы совпадает с именем древнегреческого бога солнца.
Разработанная Lockheed Martin, система интегрируется на корабли ВМС США и амфибийные суда для защиты от беспилотников и ракетных угроз. Пока что единственным кораблём, оснащённым HELIOS, остаётся USS Preble, развернутый у берегов Ирана. Контракт на разработку был заключён в январе 2018 года, а успешные испытания прошли в феврале 2026 года.
HELIOS способен работать в двух режимах: низкоэнергетическом — для "ослепления" цели, нарушая её наведение, и высокоэнергетическом — для "уничтожения" путём перегрева. Lockheed Martin отмечает, что система масштабируема, а её архитектура уже позволяет достигать мощности в 120 киловатт. Компания описывает её как "нечто большее, чем лазер, HELIOS — это интегрированная система оружия".
Система также выполняет функции наблюдения и разведки благодаря тепловизору, ночному видению и камере сверхвысокой чёткости, позволяющим обнаруживать и отслеживать цели на расстоянии до 8 км.
Ограничения технологии
Эффективность HELIOS снижается при дожде, тумане, дыме, пыли и других атмосферных помехах, которые рассеивают лазерный луч. Кроме того, система требует значительных энергетических ресурсов и имеет ограниченную дальность действия.