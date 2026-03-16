Эксперт: война может ускорить создание Ираном ядерной бомбы

В статье, опубликованной в газете Yedioth Ahronoth, Йоэль Гузански представляет "пессимистический сценарий", который предполагает, что нынешняя конфронтация - это не конец конфликта с Тегераном, а, возможно, лишь очередной раунд. Он предполагает, что через несколько лет, а возможно, и раньше, Израиль может оказаться перед той же дилеммой: Иран работает над восстановлением своего потенциала, и Израиль снова вынужден рассматривать военный вариант, чтобы остановить его, но в следующем раунде Иран будет более осторожным и решительным, чем в предыдущем.

Военные достижения и их пределы

Стремление объявить о победе вполне объяснимо после ударов по военному потенциалу Ирана. Были атакованы объекты, повреждены военные системы, а также инфраструктура, в которую иранский режим инвестировал много лет. Эти результаты можно рассматривать как явное тактическое достижение в военном отношении, но более важный вопрос заключается не в том, что было разрушено, а в том, изменилась ли реальность на самом деле.

По словам Гузански, если взглянуть на картину в целом, то трудно утверждать, что война коренным образом изменила реальность: режим в Иране не рухнул, политических преобразований в Тегеране не произошло, а основные столпы Исламской Республики - руководство, Стражи революции и движущая ими идеология - остались нетронутыми. Даже в отношении ядерного досье он отмечает, что определенный потенциал сохраняется, будь то знания, инфраструктура или даже материалы.

Что было достигнуто, так это сокращение возможностей Ирана - достижение, которое со временем может померкнуть. Режимы, по его словам, учатся, адаптируются и восстанавливают свою мощь, и история Ближнего Востока полна подобных примеров. Поэтому он считает, что нынешняя война может быть не концом истории, а лишь очередной главой в длительном процессе противостояния.

Женщина держит портрет иранского лидера Моджтабы Хаменеи и размахивает флагом своей страны во время проправительственной акции на площади Исламской революции в центре Тегерана, 14 марта 2026 года. Vahid Salemi/ AP

Потенциал эскалации и ядерное сдерживание

Гузански предполагает, что в ближайшие годы Иран будет стремиться заполнить бреши, образовавшиеся в ходе войны, распространяя свои военные активы, скрывая свою инфраструктуру, укрепляя свои объекты и углубляя сотрудничество с враждебными Западу странами. Он также ожидает, что, почувствовав себя униженным, Тегеран выйдет из этого противостояния еще более решительным в своих ответных действиях.

Но самая опасная возможность, по его мнению, кроется в стратегическом выводе, который Иран может сделать из этих событий. Если иранское руководство придет к выводу, что единственным способом предотвратить будущие атаки является приобретение средств ядерного сдерживания, режим может попытаться получить бомбу быстрее и тайно, возможно, с помощью внешних партнеров. Он отмечает, что такое сотрудничество имело место в прошлом, и нет никаких гарантий, что оно не расширится в будущем. При таком сценарии операция, направленная на остановку ядерной программы Ирана, может оказаться фактором, ускоряющим ее развитие.

Продолжение военного и экономического давления может постепенно ослабить иранский режим, возможно, заставив его избежать эскалации или даже выбрать другой путь, но эксперт подчеркивает, что ответственная политика не может основываться только на оптимистических сценариях, а должна также учитывать и готовиться к более пессимистическому развитию событий.

Люди проходят мимо поврежденных зданий после удара по полицейскому участку во время совместных американо-израильских военных атак в Тегеране, Иран, 2 марта 2026 года. Vahid Salemi/AP

Расчеты Вашингтона и региональное давление

Гузански также рассматривает позицию Соединенных Штатов, отмечая, что расчеты американского президента могут отличаться от расчетов Израиля. С точки зрения Вашингтона, прекращение боевых действий и объявление победы могут стать самоцелью, учитывая внутриполитическое давление и экономические издержки длительной конфронтации, а также опасения дальнейшей эскалации в регионе.

Страны Персидского залива также включены в это уравнение, поскольку они опасаются продолжения эскалации и ее последствий для экономики, энергетических рынков и безопасности региона. С их точки зрения, даже если Иран ослабнет, приоритетом остается прекращение войны и возвращение к стабильности.

В свете этих фактов Гузански не исключает, что Вашингтон вскоре объявит о "победе" в противостоянии, но предупреждает, что такое заявление не обязательно будет означать разрешение конфликта на стратегическом уровне, а может лишь отражать окончание текущего раунда конфликта.

Он заключает, что Израиль может в конечном итоге обнаружить, что иранская проблема не решена, а лишь отложена и, возможно, стала еще более сложной. Иран, который может выйти из этой войны утомленным, но более мотивированным, чтобы компенсировать свои потери, может использовать ближайшие годы для создания системы сдерживания, которая не позволит ему снова оказаться под ударом. Поэтому он подчеркивает необходимость быть реалистом в тот момент, когда заявления о победе становятся все более многочисленными.